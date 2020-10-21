Fenerbahçe Galatasaray voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Galatasaray voleybol maçı ile filede heyecan devam ediyor. Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında bugün Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor 2 ekranlarından canlı izlenecek.



Ligde iki takım da daha önce oynadıkları 8 karşılaşmada yedişer galibiyet ve birer mağlubiyet yaşadı.

Günün programı şu şekilde: 14.00: Spor Toto-Halkbank, 15.00: Altekma-İnegöl, 16.00: Sorgun-Afyon, 17.00: İstanbul BBSK-Arkasspor, 17.30: Plevne-Haliliye..