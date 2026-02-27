Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa maçları bitti! İşte Türkiye'nin UEFA'da yeni ülke puanı

Güncelleme Tarihi:
Tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'ne katılım sağlayan temsilcimiz Samsunspor Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 2 maç sonunda eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Karadeniz temsilcisi ilk maçı deplasmanda Mouandilmandji'nin golüyle kazanırken, rövanş maçında ise 4-0 galip geldi. Kırmızı beyazlıların gollerini Ntcham, Ndiaye ve Mouandilmandji (2) attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe deplasmanda Nottingham Forest'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 yenmesine rağmen ilk maçta 3-0'lık mağlubiyet nedeniyle elendi.
Galatasaray ise önceki gün Rams Park'ta 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup olsa da toplamda 7-5'lik skorlar İtalyan temsilcisini saf dışı bıraktı.
Avrupa kupalarındaki maçların sona ermesiyle ülke puanı güncellendi. İşte son durum:
UEFA ÜLKE PUANI
İngiltere - 113,075
İtalya - 98,303
İspanya - 92,359
Almanya - 88.688
Fransa - 80,141
Portekiz - 69.266
Hollanda - 66.929
Belçika - 61.450
TÜRKİYE - 51,075
Çekya - 48,225
Yunanistan - 47,112
Polonya - 46.125