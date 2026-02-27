×
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa maçları bitti! İşte Türkiye'nin UEFA'da yeni ülke puanı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 09:19

Avrupa'da haftanın maçları oynandı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Samsunspor Konferans Ligi'nde yoluna devam ediyor. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Oynanan tüm müsabakalar sonrası Türkiye'nin ülke puanında son durumu belli oldu.

Tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'ne katılım sağlayan temsilcimiz Samsunspor Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 2 maç sonunda eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Karadeniz temsilcisi ilk maçı deplasmanda Mouandilmandji'nin golüyle kazanırken, rövanş maçında ise 4-0 galip geldi. Kırmızı beyazlıların gollerini Ntcham, Ndiaye ve Mouandilmandji (2) attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe deplasmanda Nottingham Forest'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 yenmesine rağmen ilk maçta 3-0'lık mağlubiyet nedeniyle elendi.

Galatasaray ise önceki gün Rams Park'ta 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup olsa da toplamda 7-5'lik skorlar İtalyan temsilcisini saf dışı bıraktı.

Avrupa kupalarındaki maçların sona ermesiyle ülke puanı güncellendi. İşte son durum:

UEFA ÜLKE PUANI

İngiltere - 113,075

İtalya - 98,303

İspanya - 92,359

Almanya - 88.688

Fransa - 80,141

Portekiz - 69.266

Hollanda - 66.929

Belçika - 61.450

TÜRKİYE - 51,075

Çekya - 48,225

Yunanistan - 47,112

Polonya - 46.125

