Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor Avrupa maçlarını bitirdi! İşte Türkiye'nin ülke puan durumu ve sıralamadaki yeni yeri

Kasım 28, 2025 09:15

Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'un oynadıkları maçlar sonrası UEFA ülke puan tablosundaki yeni yerimiz belli oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 0-1'lik Union Saint-Gilloise mağlubiyetinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor haftayı beraberlikle tamamladı.

Türk takımları Avrupa'da üst üste 3 maç haftasında 8 galibiyet 1 beraberlik elde etmişti. Bu hafta ise galibiyet yüzü göremedik.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı. Samsunspor ise UEFA Konferans Ligi 4. maç haftasında İzlanda'nın Breidablik takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında haftayı gruplarında 2 puanla tamamladı. Bütün maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanları güncellendi.

TÜRKİYE'NİN ÜLKE PUANI KAÇ?

Türkiye, UEFA ülke puan sıralamasında bu haftaya kadar 47.000 puanla 9. sırada yer alıyordu. Türk takımları bir üst basamağımızda yer alan Belçika ile puan farkını korudu. Galatasaray'ın bir Belçika takımına yenilmesini işimize gelmedi. Altımızdaki Çekya ile ise farkı açılmaya devam ediyor. İşte o liste...

Listenin zirvesinde 9'da 9 takımlar Avrupa kupalarında mücadele eden İngiltere yer alıyor:

1- İNGİLTERE | 101.227

2- İTALYA | 89.946

3- İSPANYA | 83.953

4- ALMANYA | 80.545

5- FRANSA | 72.534

5 takımdan 3'üyle yola devam eden Türkiye yükselişte:

6- HOLLANDA | 64.533

7- PORTEKİZ | 61.867

8- BELÇİKA | 57.350

9- TÜRKİYE | 47.200

10- ÇEK CUMHURİYETİ | 43.900

SIRADAKİ RAKİPLER

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. maçında 9 Aralık akşamı Fransa'nın AS Monaco takımına konuk olacak.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık akşamı Norveç'in Brann takımıyla deplasmanda oynayacak.

Samsunspor ise UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında aynı akşam Yunanistan'ın AEK takımını ağırlayacak.

