Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Yeni formatta birbirleriyle eşleşebilecekler mi? Başakşehir ise...

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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası TSİ 14.00, Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde, RAMS Başakşehir'in ise UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli olacak.

ÜÇÜ DE FARKLI TORBADA

Fenerbahçe, kura çekimine 2. torbadan, Galatasaray 3. torbadan, Beşiktaş ise 4. torbadan katılacak.

Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla temsilcilerimiz kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak.

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İŞTE FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. Torba: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag

2. Torba: Real Sociedad, Az Alkmaar, Braga, Olympiakos, Lyon, PAOK, FENERBAHÇE, Maccabi Tel-Aviv, Ferencvaros

3. Torba: Bodo/Glimt, GALATASARAY, Viktoria Plzen, Union SG, Dinamo Kiev, Ludogorets, Midtjylland, Malmö, Karabağ

4. Torba: Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, BEŞİKTAŞ, FCSB, RFS, Elfsborg, Athletic Bilbao

AYNI ÜLKE TAKIMLARI KARŞILAŞMAYACAK

Aynı ülkenin temsilcileri, lig aşamasında birbirleriyle karşılaşamayacak. Bu sebeple Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bu aşamada kozlarını paylaşmayacak. Her temsilcimiz için diğer iki Türk takımı dışındaki tüm takımlar muhtemel rakip olacak.

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BAŞAKŞEHİR, KONFERANS LİGİ'NDE

Trabzonspor'un elenmesiyle ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. TORBA: Chelsea, Kopenhag, Gent, Fiorentina, LASK Linz, Real Betis

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2. TORBA: BAŞAKŞEHİR, Molde, Legia, Heidenheim, Djurgardens, APOEL

3. TORBA: Rapid Wien, Omonia, Helsinki, Vitoria Guimaraes, Astana, Ljubljana

4. TORBA: Cercle Brugge, Shamrock R., The New Saints, Lugano, Heart, Mlada Boleslav

5. TORBA: Petrocub, St. Gallen, Backa Topola, Borac Banja Luka, J. Bialystok

6. TORBA: Larne FC, Dinamo Minsk, Celje, Pafos, Vikingur, Noah

TURNUVA FORMATLARI

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.

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İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

Konferans Ligi mücadelesi ise 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak. Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.