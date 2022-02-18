Fenerbahçe - Galatasaray maçında gerginlik! Potadaki derbide tribünler boşaltılıyor

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Bursa'da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleşen Türkiye Kupası Dörtlü Finali, derbi mücadelesine sahne olurken Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef'in karşılaştığı maçta iki takım taraftarları gerginlik yaşadı.

4 ANONS YAPILDI

Hem Fenerbahçe Beko hem de Galatasaray Nef taraftarları çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 3 kez anonsla uyarı aldı.

Arka arkaya yapılan anonsların ardından sahaya yabancı madde atılmaya devam edince tribünlerin boşaltılmasına karar verildi.

FİNAL MAÇI PAZAR GÜNÜ

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçının galibi finalde Anadolu Efes - Darüşşafaka maçını kazanan takımla karşılaşacak.

Final karşılaşması ise 20 Şubat Pazar günü 17.00'de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleşecek.