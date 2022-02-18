Fenerbahçe - Galatasaray maçında gerginlik! Potadaki derbide tribünler boşaltılıyor

Bursa'da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleşen Türkiye Kupası Dörtlü Finali, derbi mücadelesine sahne olurken Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef'in karşılaştığı maçta iki takım taraftarları gerginlik yaşadı.
4 ANONS YAPILDI
Hem Fenerbahçe Beko hem de Galatasaray Nef taraftarları çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 3 kez anonsla uyarı aldı.
Arka arkaya yapılan anonsların ardından sahaya yabancı madde atılmaya devam edince tribünlerin boşaltılmasına karar verildi.
FİNAL MAÇI PAZAR GÜNÜ
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçının galibi finalde Anadolu Efes - Darüşşafaka maçını kazanan takımla karşılaşacak.
Final karşılaşması ise 20 Şubat Pazar günü 17.00'de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleşecek.