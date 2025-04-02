Fenerbahçe - Galatasaray maçında gergin anlar! Kadıköy'de saha içi bir anda karıştı: Kırmızı kart yağdı

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

KADIKÖY'DE SİNİRLER GERİLDİ

Karşılaşma 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ederken dakika 88'i gösterdiğinde Kadıköy'de ortalık karıştı. Mert Müldür ile Osimhen arasında başlayan tartışma yedek kulübelerine kadar sıçradı.

KISA SÜRELİĞİNE ORTALIK KARIŞTI

Maç oynandığı sırada yedek kulübeler arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte, iki takımın oyuncuları olay yerine koştu ve gerilim arttı.

KIRMIZI KART YAĞDI

Yaşananların ardından Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe'de ise Mert Hakan Yandaş ve yardımcı antrenör Salvatore Foti müsabakanın hakemi Cihan Aydın tarafından direkt kırmızı kart gördü.