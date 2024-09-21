Fenerbahçe - Galatasaray maçında 25 yıl sonra bir ilk yaşandı!

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Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. M:açı 3-1 kazanan Sarı-kırmızılı takım, rakibinin 32 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

MOURINHO'NUN KADRO TERCİHİ

Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlattığı Rodrigo Becao ile Youssef En-Nesyri'yi Galatasaray karşısında yedek soyundurdu.

61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine sakatlığı sona eren Alexander Djiku ile Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Mourinho, savunma hattını Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta sahada yine İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues yer alırken, hücumun sağında Dusan Tadic, ortada Sebastian Szymanski, solda ise Allan Saint-Maximin oynadı. Portekizli çalıştırıcı, gol yollarında ise Edin Dzeko'yu tercih etti.

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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri ise yedek soyundu.

OSAYI-SAMUEL VE KOSTIC KADRODA YOK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel, Galatasaray müsabakasının kadrosunda yer alamadı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Filip Kostic de derbinin kadrosuna alınmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet kararıyla Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent, kadroda şans bulamadı.

OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları müsabakanın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Lige 5'te 5 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, 6. hafta müsabakasında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk oldu.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmaya takımını Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'iyle çıkardı.

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Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı görev bekledi.

Okan Buruk, ligde son olarak Gaziantep FK'yi 3-1 yendikleri 3. hafta erteleme maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, statü gereği Gaziantep temsilcisine karşı görev veremediği yeni transferler Jakobs ve Osimhen'i ilk 11'e aldı. Buruk, söz konusu maça 11'de başlayan Berkan ile Batshuayi'yi yedeğe çekti.

SALLAI İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.

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Sarı-kırmızılı ekibin 13 Eylül'de Almanya'nın Freiburg takımından kadrosuna kattığı Macar kanat oyuncusu, Fenerbahçe derbisinde yedekler arasında yer aldı. Sallai'nin Galatasaray'da ilk kez bir müsabakaya adı yazıldı.

BATSHUAYI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, eski takımına karşı yapılan derbide kadroya girdi.

Sarı-lacivertli formayı 2 sezon terlettikten sonra bu sezon başında Galatasaray'a transfer olan Belçikalı santrfor, derbide yedekler arasında yer aldı. Tecrübeli golcü, eski takımına karşı mücadele etmek için teknik direktör Okan Buruk'un süre vermesini bekledi.

TORREIRA'NIN MÜTHİŞ ŞUTUNDA LIVAKOVIC'İN ŞANSSIZLIĞIYLA TOP AĞLARA GİTTİ

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Derbiye Fenerbahçe daha baskılı başladı. Özellikle soldan Saint-Maximin ile gol arayan Sarı-lacivertli takım golü kendi kalesinde gördü.

20. dakikada Sara'nın karşı karşıya pozisyonda vuruşunda gole izin vermeyen Livakovic, 21. dakikada Torreira'nın ceza alanı dışından müthiş şutunda ise büyük şanssızlık yaşadı. Direğe çarpan top Hırvat kalecinin koluna çarpıp ağlarla buluştu.

Gol, Livakovic kendi kalesine olarak kayıtlara geçti.

OSIMHEN'DEN ASİST, MERTENS'TEN GOL

28. dakikada Osimhen'in göğüs pasında topla buluşan Mertens, aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi. Belçikalı golcü, Süper Lig kariyerinde bir derbide ilk kez gol sevinci yaşadı.

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Rizespor maçının ardından derbide de asist yapan Osimhen, 2019 yılından sonra ilk kez iki maç üst üste asist yaptı.

GALATASARAY'DAN 25 YIL SONRA BİR İLK!

Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Galatasaray, 1999 yılından sonra ilk kez Kadıköy'de bir maçın ilk yarısında iki gol attı.

22 Aralık 1999'da oynanan maçta Galatasaray 23'te Hasan Şaş ve 30'da Marcio ile goller bulmuş ve maçı 2-1 kazanmıştı.

GABRIEL SARA YİNE ATTI!

Galatasaray'da son haftaların etkili ismi olan Gabriel Sara, 59. dakikada Kadıköy'de sahneye çıkıp skoru 3-0'a getiren golü attı. Brezilyalı futbolcu, oynadığı ilk derbide gol sevinci yaşamış oldu.

PENALTI KARARI VE DZEKO'DAN GOL

MAçın 62. dakikasında Abdülkerim'in Fred'e ceza alanında yaptığı müdahalede hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Edin Dzeko topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.