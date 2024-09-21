Fenerbahçe, Galatasaray maçı sonrası sahaya çıkış kepenklerini indirdi

Haberin Devamı

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, maçın ardından iki takım oyuncuları soyunma odasına girdikten sonra sahaya çıkış kepenklerini kapattı.

GALATASARAY TARAFTARIYLA KUTLADI, FENERBAHÇELİ OYUNCULAR BİR SÜRE SAHADA BEKLEDİ

Maç bitiminde Galatasaraylı futbolcular galibiyeti deplasman tribününün önüne giderek taraftarıyla kutladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra bir süre orta yuvarlakta sevindi ve içeri girdi.

Galatasaraylı oyuncuların sahada sevindiği sırada Mert Hakan Yandaş ve bazı Fenerbahçeli futbolcular sahada bekledi.

SAHAYA ÇIKIŞ KEPENKLERİ KAPATILDI

İki takım oyuncuları soyunma odasına girdikten sonra Fenerbahçe, sahaya tekrar çıkışı engellemek için kapının kepenklerini kapattı.

Haberin Devamı

RAMS PARK'TA TEKRAR SAHAYA ÇIKIP SEVİNMİŞLERDİ

Fenerbahçe, geçen sezon Rams Park'ta Galatasaray'ı 1-0 yendikten sonra başkan Ali Koç stada gitmiş ve takım maçın bitiminden bir süre sonra yeniden sahaya çıkıp galibiyeti kutlamıştı. O sırada çıkan olaylarla ilgili daha sonra dava açılmıştı.