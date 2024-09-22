Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası o detaya dikkat çektiler: 'Neden anlamıyorum? Bu sezon şampiyon olacak takım...'

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftası nefes kesen bir maça sahne oldu. Lider Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe’yi 3-1’le geçerek puanını 18’e yükseltti ve 6. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Jose Mourinho ile ilk derbi maçına çıkan sarı-lacivertli ekip, 13 puanda kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Uruguaylı meslektaşlarımız, performanslarıyla mücadeleye damga vuran vatandaşları Lucas Torreira ve Fernando Muslera hakkında övgü dolu yorumlarda bulundu.

URUGUAYLI GAZETECİLERİN ‘TORREİRA-MUSLERA’ ANALİZİ ŞU ŞEKİLDE:

SEBASTİAN GİOVANELLİ (RADIO SPORT 890/CANAL 10/ESPN URUGUAY): “BİELSA, TORREİRA’YI MİLLİ TAKIMA NEDEN ALMIYOR ANLAMIYORUM”

Lucas Torreira, çok güzel bir gol attı. Orta saha oyuncuları, ceza sahası dışından bu tarz şutlar attığında takım için daha da önemli bir oyuncu haline geliyorlar. Torreira'nın bu oyunla kendine olan güveninin artacağı kesin. Lucas Torreira; taktiksel yeteneği yüksek, çok fazla markaj yapabilen ve temiz futbol oynayan bir oyuncu. Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın Torreira’yı neden milli takım kadrosuna almadığını hala anlamış değilim.

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“MUSLERA, TAKIMININ RAHAT BİR FUTBOL OYNAMASINA YARDIMCI OLDU”

Galatasaray maçı kazandı ama Muslera'nın 22.dakikadaki kritik kurtarışı olmasa rakip beraberliği yakalayabilirdi. Kuşkusuz Uruguaylı kalecinin müdahalesi takımın sahada daha rahat bir futbol oynamasına yardımcı oldu. Fernando Muslera, gördüğüm en kaliteli kalecilerden biri ve Uruguay Milli Takımı'nda en çok forma giyen kaleci. 2011'de Copa Amerika şampiyonu olmayı başarmış ve 4 Dünya Kupası'nda yer aldı. Kariyerine eklemesi gereken pek bir başarı kalmadı.

“JOSE MOURİNHO’NUN ZAMANA İHTİYACI VAR”

Galatasaray, şu anda en saygın Türk takımı konumunda. Ligdeki tüm takımlar şampiyonu yenmek istiyor. Türkiye Süper Lig’i çok zorlu ve meşakkatli bir şampiyona. O yüzden Jose Mourinho'nun bu lige uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olacak. Fenerbahçe taraftarları, Mourinho’ya zaman tanıyarak sabırla beklemeli.

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SANTİAGO SOTO (FUTBOL A LO PENAROL/DEPORTES CAP): “TORREİRA, ELİT FUTBOLCULAR ARASINDA YER ALMAYI HAK ETTİĞİNİ GÖSTERDİ”

Lucas Torreira, dürüst olmak gerekirse inanılmaz bir gol attı. Bu golde topu kendi kalesine gönderen kalecinin sorumluluğu olmasına rağmen çok güçlü ve muhteşem bir bitirici vuruş yaptı. Torreira için bu gol çok önemliydi çünkü bu sezon şimdiden eski seviyesine geri döndüğünü gösterdi; geçmiş yıllarda İtalyan futbolunda oynadığı gibi oynadı. Lucas Torreira, Uruguay futbolunu güzel bir şekilde temsil eden bir orta saha oyuncusu olduğunu ispatladı. Her maçta oynadığı hırslı ve özverili futbolu onun neden uzun yıllar milli takımda yer aldığını ve dünyanın elit futbolcuları arasında yer almayı hak ettiğini ortaya çıkardı. Torreira, bu futboluyla 2026 Dünya Kupası’nda formasını giymek istediğini teknik direktör Marcelo Bielsa'ya gösterdi.

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“FERNANDO MUSLERA, AVRUPA’NIN EN İYİ KALECİLERİNDEN BİRİ”

Hiç şüphe yok ki Muslera'nın 22.dakikadaki kurtarışı, rakip takımla farkı daha da artırmak ve Türk futbolundaki geleneksel bu derbi maçını kazanmak adına takımın moral seviyesini yükseltti. Fernando Muslera, Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri ve bunu 15 yıldır olağanüstü bir seviyede kanıtladı. Şimdi ise Galatasaray’a tecrübesiyle katkı sağlıyor ve İstanbul kulübü için adeta bir efsane haline geldi.

“ÜST ÜSTE 3.KEZ SÜPER LİG ŞAMPİYONU OLMA ŞANSLARI YÜKSEK”

Galatasaray, rakibi Fenerbahçe ile bugün arasındaki seviyesini korursa şampiyonluk yolunda büyük şansa sahip. Galatasaray, birkaç yıldır Avrupa'da çok iyi sezonlar geçirmese de Türk futbolunda başarı konusunda ustalaştı. Dries Mertens ve Victor Osimhen gibi kaliteli isimleri kadrosunda bulunduruyorlar. O yüzden sezonu bu şekilde tamamlayıp üst üste 3. kez Süper Lig şampiyonu olma şanslarının yüksek olduğunu düşünüyorum.