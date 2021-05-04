Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Potada derbi heyecanı..

Fenerbahçe Beko ligde oynadığı 28 maçta 21 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ise ligde çıktığı 29 karşılaşmanın 11'ini kazanırken, 18'ini kaybetti.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi’nde 28 maçta 21 galibiyet aldı. Fenerbahçe Beko, son lig karşılaşmasına 11 Nisan tarihinde çıktı ve Frutti Extra Bursaspor’a 82-77 yenildi.

Galatasaray’da son durum

Galatasaray, bu sezon ING Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 29 maçta 11 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, son lig karşılaşmasında 17 Nisan tarihinde karşılaştığı Frutti Extra Bursaspor’u 106-93 mağlup etti. Bu mücadelede Jordan Crawford 30, Brock Motum 27 sayı buldu.

Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Galatasaray’ı konuk ediyor. 4 Mayıs Salı günü (bu akşam) 18.00’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak.

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