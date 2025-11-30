Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi yazdı: Bu derbi başladığı gibi bitmez!

Haberin Devamı

Süper Lig’de zirve yarışının en kritik maçında kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe ile Galatasaray’ın hocaları Domenico Tedesco ile Okan Buruk, bu sezon Süper Lig’de sonradan oyuna soktukları oyunculardan en fazla skor katkısı alan teknik direktörler oldu. Her iki çalıştırıcının maçlarda sonradan oyuna dahil ettiği futbolcular toplamda 9’ar gole katkı verdi.

Fenerbahçe’de Talisca, Galatasaray’da İcardi

Fenerbahçe'de Anderson Talisca 3 gol, 1 asist üretirken, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Archie Brown ve Sebastian Szymanski 1’er kez fileleri havalandırdı; Marco Asensio ve Cenk Tosun da 1’er asist yaptı.

Galatasaray’da Mauro İcardi 4 gol, 1 asist, İlkay Gündoğan 1 gol; Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu, Berkan Kutlu ve Nicolo Zaniolo 1’er gol pası verdi.

Oyuncu değişikliği sayıları neredeyse aynı

Derbi öncesi Domenico Tedesco ile Okan Buruk’un bir başka ortak noktası, maç başına oyuncu değişikliklerinin aynı olması.

5 oyuncu değiştirme haklarını sonuna dek kullanmaya gayret eden iki teknik adamdan Tedesco, Süper Lig’de çıktığı 10 karşılaşmada 49 (ortalama 4.9), Buruk ise 13 maçta 63 (ortalama 4.84) kez oyuncu değişikliği yaptı.

F.BAHÇE'DE ORTA SAHALAR, G.SARAY'DA FORVETLER

Süper Lig’de 30 golle fileleri en çok havalandıran takım olan Fenerbahçe’de skor yükünü orta saha oyuncuları çekiyor. 28 gol atan Galatasaray’da ise forvet hattı öne çıkıyor.

Sarı lacivertlilerde orta saha oyuncuları 14 gol atarken, forvetler 12, savunmacılar 4 gole imza koydu. Sarı kırmızılı takımda forvetlerden 19 gol geldi; savunma ve orta saha 4’er kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe’nin 30 golünü 11 farklı oyuncu atarken, sol ayaklı oyuncular öne çıkıyor. Sarı lacivertliler 11 golü sol, 7 golü sağ ayakla atarken 4 gol kafa ile atıldı. Galatasaray’da ise 28 gole 10 farklı oyuncu katkı verirken sağ ayak golleri öne çıktı. Cimbom’da futbolcular sağ ayakla 11, sol ayakla 5, kafa ile 3 gol kaydetti.

ASLAN ÖNE GEÇERSE AFFETMiYOR KANARYA GERiYE DÜŞSE DE YENiLMiYOR

Fenerbahçe, ligde geriye düştüğü maçlarda en çok puan kazanan takım. Gerçi her iki ekip de geride kalan 13 haftada geriye düştüğü maçlarda 7’şer puan topladı. Ancak ligin namağlup tek takımı olan Fenerbahçe, skor dezavantajı yaşadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet, 1 beraberlik almayı bildi. Sarı kırmızılılar ise 7 puanı 4 maçta toplarken 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı, diğerinde ise yenildi. Galatasaray öne geçtiği 10 maçın tamamını kazanırken, Fenerbahçe ise 11 maçta 9 galibiyet aldı, 2 beraberlik elde etti.

ŞUTLARIN LiDERi G.SARAY

Ligde maç başına en çok şut çeken takım, 15.7 ile Galatasaray; Fenerbahçe 14.3 ile ikinci. Ancak isabet oranında sarı lacivertliler 7.38’le önde. Sarı kırmızılılar 6.46 ile ikinci sırada. Kanarya her 2 şutun birinde, Cimbom her 2.5 şutun birinde isabet sağlıyor.

SON 21 DERBiNiN 18’iNDE EV SAHiBi KAZANAMADI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde oynanan derbi maçlarda genellikle deplasman takımları başarılı oldu.

Biri Türkiye Kupası, 20’si Süper Lig olmak üzere son 21 derbide, Fenerbahçe evinde oynadığı 11 karşılaşmada 5 kez mağlup olurken, 2 kez galip gelebildi. Galatasaray ise sahasındaki son 10 Fenerbahçe derbisinde 3 kez yenildi; 1 maçta kazanan taraf oldu. Bu dönemde oynanan 10 maç da berabere sonuçlandı.

