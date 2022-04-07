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Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı detayları

#Fenerbahçe Galatasaray Maçı#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı detayları

Fenerbahçe Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. Haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yoğun ilgi görüyor. Biletler 6 Nisan Çarşamba günü satışa çıkarıldı.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 10 Nisan Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;

"Biletler 6.04.2022 Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelerine 1 adet bilet; 7.04.2022 Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla Taraftar Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine 1 adet bilet; 8.04.2022 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır."

- KUZEY TRİBÜNÜ: 120,00 TL

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 -FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 165,00 TL

- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 190,00 TL

- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 210,00 T

- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 230,00 TL

- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 255,00 TL

- FENERIUM ALT-MARATON ALT A-I BLOK: 295,00 TL

- FENERIUM ALT-MARATON ALT B-H BLOK: 355,00 TL

- FENERIUM ALT-MARATON ALT C-G BLOK: 410,00 TL

- FENERIUM ALT-MARATON ALT D-F BLOK: 495,00 TL

- MARATON ALT E BLOK: 600,00 TL

- FENERIUM ALT E BLOK: 660,00 TL

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#Fenerbahçe Galatasaray Maçı#Fenerbahçe#Galatasaray

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