Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi öncesi kritik notlar!

Futbolseverlerin derbi heyecanı için geri sayımı devam ediyor. Türkiye ve uluslararası futbol arenasında canlı olarak takip edilecek olan karşılaşma, ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 24'üncü Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak mücadele, saat 19.00'da Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DEN PSİKOLOG ADIMI

Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de kritik derbinin hazırlıkları sürüyor.

Sarı Lacivertli takımda ayrıca bir süre önce göreve getirilen Klinik Psikolog İbrahim Eke de bu süreçte rol alıyor.

Daha önce Milli Takımda ve yine Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde çeşitli eğitimlerde ('UEFA Antrenör B Kursu', 'UEFA Antrenör A Kursu', 'UEFA Antrenör Pro-Lisans Kursu', 'UEFA Profesyonel Kaleci Antrenörlüğü Kursu', 'UEFA Atletik Performans Antrenörlüğü Kursu', 'Psikolojik Performans Danışmanlığı Eğitimi', 1. Lig ve Süper Lig Hakem Seminerleri, TFF Temsilciler Seminerleri) "Sporda Psikoloji Uygulamaları" ve "Performans Psikolojisi" vb. görev alan Eke, derbi öncesi takımla seanslar yapıyor.

Sahada sakin, tahriklere kapılmadan, taktiğe ve sistemine bağlı bir kurgu ile derbiye çıkacak olan Fenerbahçe’de tek hedef galibiyet.

ALTAY BAYINDIR: DERBİNİN HAVASI FARKLI

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen lider Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, "Alacağımız puanlarla sezon sonu hedeflerimize en iyi şekilde, emin adımlarla gitmek istiyoruz." dedi.



Altay Bayındır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Altay, takım olarak iyi mücadele ettiklerini aktardı.



Hatayspor'u da tebrik ederek kalan maçlarında başarılar dileyen 22 yaşındaki kaleci, önlerinde önemli bir karşılaşmanın olduğunu vurguladı.



Aynı şekilde çalışmalara devam ederek bundan sonraki maçlarda da iyi konsantre olacaklarının altını çizen Altay, "Alacağımız puanlarla sezon sonu hedeflerimize en iyi şekilde, emin adımlarla gitmek istiyoruz." diye konuştu.



Sarı-lacivertli file bekçisi, kendi performansıyla ilgili bir soru üzerine, "İyi performans sergilemek için çalışıyoruz. Mücadelemiz her zaman takımımızın başarısı için, bugün de takıma katkı sağladıysam, galibiyette payım varsa ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.



Altay Bayındır, ligin 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Galatasaray ile yapacakları maç için de derbinin havasının farklı olduğunu, o karşılaşmaya da aynı şekilde konsantre olup çıkacaklarını kaydetti.

"TAKIMIMA GÜVENİYORUM, İNANIYORUM"



Fatih Terim, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacakları derbiyle ilgili, "Her maç önemli ama derbi daha da önemli. Rakip sahada oynamamız veya burada oynamamız derbilerde çok fark etmiyor. Seyircili, seyircisiz oynuyoruz. Ben takımıma güveniyorum, inanıyorum. Çıkıp her zamanki futbolumuzu daha da inancı yüksek bir şekilde oynayacağız." şeklinde görüş belirtti.



Geçen sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmelerinin hatırlatılması üzerine Terim, "Her maçın hikayesi ayrıdır. Her maçın önemi de değişiktir. Geçen sene biz kazanmışız ama bir daha kazanırsak bu bir anlam taşır, daha da güzelleşir. Orada yenip, öne geçmeyi çok istiyoruz. İnşallah bunu başarırız, bunu başaracak güçteyiz." diye konuştu.