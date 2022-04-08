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Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? İşte Süper Lig'in heyecan dolu derbisinin tarihi

#Fenerbahçe-Galatasaray Maçı#Derbi#Derbi Maç
Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman İşte Süper Ligin heyecan dolu derbisinin tarihi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman?

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, son dönemde ezeli rakibine Kadıköy'de kaybetmiyor. Galatasaray, 4 maçtır Kadıköy'de yenilmiyor. Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı son 4 karşılaşmada rakibine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, son iki maçtan da 3 puanla ayrıldı. İşte, Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 10 Nisan Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;

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"Biletler 6.04.2022 Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelerine 1 adet bilet; 7.04.2022 Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla Taraftar Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine 1 adet bilet; 8.04.2022 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır."

- KUZEY TRİBÜNÜ: 120,00 TL

 -FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 165,00 TL

- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 190,00 TL

- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 210,00 T

- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 230,00 TL

- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 255,00 TL

- FENERIUM ALT-MARATON ALT A-I BLOK: 295,00 TL

- FENERIUM ALT-MARATON ALT B-H BLOK: 355,00 TL

- FENERIUM ALT-MARATON ALT C-G BLOK: 410,00 TL

- FENERIUM ALT-MARATON ALT D-F BLOK: 495,00 TL

- MARATON ALT E BLOK: 600,00 TL

- FENERIUM ALT E BLOK: 660,00 TL

 

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