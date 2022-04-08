Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? İşte Süper Lig'in heyecan dolu derbisinin tarihi

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, son dönemde ezeli rakibine Kadıköy'de kaybetmiyor. Galatasaray, 4 maçtır Kadıköy'de yenilmiyor. Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı son 4 karşılaşmada rakibine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, son iki maçtan da 3 puanla ayrıldı. İşte, Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 10 Nisan Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;

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"Biletler 6.04.2022 Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelerine 1 adet bilet; 7.04.2022 Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla Taraftar Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine 1 adet bilet; 8.04.2022 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır."

- KUZEY TRİBÜNÜ: 120,00 TL

-FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 165,00 TL

- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 190,00 TL

- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 210,00 T

- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 230,00 TL

- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 255,00 TL

- FENERIUM ALT-MARATON ALT A-I BLOK: 295,00 TL

- FENERIUM ALT-MARATON ALT B-H BLOK: 355,00 TL

- FENERIUM ALT-MARATON ALT C-G BLOK: 410,00 TL

- FENERIUM ALT-MARATON ALT D-F BLOK: 495,00 TL

- MARATON ALT E BLOK: 600,00 TL

- FENERIUM ALT E BLOK: 660,00 TL