Fenerbahçe - Galatasaray maçı için gözler PFDK'da

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe-Galatasaray maçında yaşanan olaylarla ilgili kararını bugün açıklayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, karşılaşma sonrası sarı lacivertli kulüpten, teknik direktör Ersun Yanal ve antrenör Volkan Kazak’ı sportmenliğe aykırı hareket, Deniz Türüç’ü kural dışı ve sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle ‘tedbirli’, Ozan Tufan’ı sportmenliğe aykırı açıklama, Sadık Çiftpınar ve Garry Rodrigues’i de talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle ‘tedbirsiz’ olarak disipline sevk etmişti. Hukuk Müşavirliği, Galatasaray’dan da, kulüp görevlileri Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz, Necati Ateş ile Mert Çetin’i talimatlara aykırı hareketleri sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK’ya göndermişti.

FENERBAHÇE’DE EKSiK ÇOK

PFDK eğer Ozan Tufan’a ceza verir ve Tahkim Kurulu da Fenerbahçe’nin yapacağı olası bir itirazı reddederse yıldız oyuncu Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Bu durumda sarı lacivertlilerde eksiklerin sayısı 5’e çıkacak. Fenerbahçe’de cezalı Isla, Deniz ve sakatlıkları süren Emre Belözoğlu ve Rodrigues de yok.