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Futbol
Haber Giriş: 26.09.2020 - 20:27 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ile pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel uygulamalar üzerinde durdu.

İdmanı kulüp başkanı Ali Koç ile yöneticiler Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş da takip etti.

Sarı-lacivertli takım, çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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