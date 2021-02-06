Canlı Anlatım İzle | Fenerbahçe Galatasaray maçı

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 0

Galatasaray: 0

Goller:

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Caner'in pasında Samatta sol kanatta topla buluştu. Muslera kalesini terk etti, Samatta ondan sıyrılıp dar açıdan vuruşunu yaptı ama top farklı şekilde üstten dışarı gitti

11' Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Altay'ın sağından auta gitti

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa

- Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luiz Gustavo, derbi kadrosunda yer almıyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 392 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle karşılık verdi.

LİGDE 128. SINAV

Galatasaray ile Fenerbahçe, 63. sezonu oynanan lig tarihinde 127 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-34 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Son 10 derbide iki takım da 7'şer gol kaydetti.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı saat 19:00'da başladı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY SON DÖNEMDE DERBİ KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı-kırmızılı takım, son 6 sezonda çıktığı 22 derbide sadece 3 kez kazanabildi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile son 6 sezonda oynadığı 22 karşılaşmanın sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Bu sürede Fenerbahçe ile yaptığı 11 derbinin sadece 1'ini kazanabilen Galatasaray, 8 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Söz konusu dönemde sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile yaptığı 11 derbinin ise 2'sini kazanırken, 2 derbiden beraberlik, 7 derbiden de yenilgiyle ayrıldı.

Rakipleriyle oynadığı bu 22 derbide 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 21 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE DERBİLERİNDE GOLSÜZ BERABERLİK ÖN PLANDA

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile son dönemde yaptığı derbilerde golsüz beraberlik ön plana çıkıyor.

İki takım arasında oynanan son 11 derbinin 5'i 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu skor, son dönemde iki takım arasında en fazla alınan sonuç olarak dikkati çekti.

Derbide golsüz beraberlik haricinde 2 kez de 1-1, 1 kez de 2-2'lik beraberlik alındı. İki ekip arasındaki son 11 derbide birer kez 2-0 ve 1-0 Fenerbahçe galibiyeti, 1 kez de 3-1'lik Galatasaray galibiyeti yaşandı.

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre sonra yendi

Son dönemde taraftarına derbi galibiyeti hediye etmekte zorlanan Galatasaray'ın tek tesellisi, Fenerbahçe deplasmanında alınan tarihi galibiyet oldu.

Geçen sezon Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, rakibini Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre sonra mağlup etmeyi başarmıştı.

DERBİNİN SONUCU KALECİLERİN ELLERİNDE

Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ile Galatasaray'ın 34 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Altay Bayındır ve Galatasaray'da 10. sezonunu geçiren Muslera'nın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

ALTAY BAYINDIR, 21 LİG MAÇINDA OYNADI

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, ligde geride kalan 22 maçın 21'inde kaleyi korudu.

Sarı-lacivertli ekip, Altay'ın kalede olduğu söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu maçlarda kalesinde 21 gol gördü.

Altay Bayındır, forma giydiği lig maçlarının 7'sinde kalesini gole kapatırken, 14'ünde ise en az bir kez topu filelerinden çıkardı.

Sarı-lacivertli ekibin genç file bekçisi, 4. kez Galatasaray'a karşı forma giyecek. Fenerbahçe, geçen sezon Altay'ın kaleyi koruduğu derbilerde 1 kez 3-1 yenildi, 2 kez 0-0 berabere kaldı.

MUSLERA, SAKATLIKTAN İYİ DÖNDÜ

Fernando Muslera, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemezken, iyi bir dönüş yaptı.

Sezonun büyük bölümünde formasından uzak kalan tecrübeli file bekçisi, sadece son 4 müsabakada Galatasaray kalesini koruyabildi.

Uruguaylı file bekçisi, söz konusu müsabakaların 2'inde e kalesinde birer gole engel olamadı. Muslera, 2 lig maçında ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray, Muslera'nın kalede olduğu son 4 maçını da kazandı.

MUSLERA'NIN 24. FENERBAHÇE DERBİSİ

Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 24. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya hazırlanıyor.

Uruguaylı file bekçisi, daha önce 19'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 22 karşılaşmada 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan 23 müsabakada kalesinde 20 gol gördü. Fenerbahçe ile oynanan 9 karşılaşmada kalesini gole kapatan Muslera, 6 maçta ikişer, 8 mücadelede ise birer gol yedi.

DERBİNİN KİLİDİ İLK GOL

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki lig maçlarında ilk golü atan taraf, zor yeniliyor. Rekabetteki son 55 lig maçında ilk öne geçen takım, sadece 4 kez sahadan puansız ayrıldı. Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde, ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Rekabette 27 yılı kapsayan son 55 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 4 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 55 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki takım arasındaki son gollü beraberlikte ise Galatasaray 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler eşitliği sağladı.

Bu dönemdeki 3 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı.

Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 55 lig mücadelesinin 9'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

FENERBAHÇE, ÖNE GEÇİNCE KAZANIYOR

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk golü bulduğu tüm karşılaşmaları kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde Fatih Karagümrük, Göztepe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor müsabakalarında öne geçmeyi başardı.

Erol Bulut'un öğrencileri, ilk golü bulduğu bu 12 karşılaşmanın hiçbirinde rakiplerine puan bırakmadı.

GALATASARAY, 2 MAÇTA PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, ligde öne geçtiği mücadelelerde 2 rakibine puan bıraktı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde 16 mücadelede öne geçmeyi başarırken bunların 14'ünden galip ayrıldı.

Galatasaray, söz konusu süreçte ise öne geçtiği halde Hes Kablo Kayserispor ile berabere kalırken Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.

FENERBAHÇE'DEN GERİ DÖNÜŞLERDEN 7 PUAN

Fenerbahçe, ligde bu sezon 7 maçta rakipleri karşısında mağlup duruma düşerken, bu maçların 3'ünden puan ya da puanlar almayı başardı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor müsabakalarında ilk golü rakiplerinin bulmasına karşın mücadelelerden 3 puan çıkarmayı bildi.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçtan ise ilk golü bulamamasına karşın 1 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep maçlarında ise geri dönmeyi başaramadı.

GALATASARAY, BU SEZON GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇLARDA PUAN ALAMADI

Galatasaray, bu sezon ligde geriye düştüğü maçlardan puan almayı başaramadı.

Sarı-kırmızılılar karşısında rakipleri 4 kez öne geçerken, Galatasaray bu maçların tamamını kaybetti.

Geriye düştüğü hiçbir mücadeleden puan çıkarmayı başaramayan Galatasaray, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında sahadan yenik ayrıldı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için ünlü isimlerden çok konuşulacak skor tahmini! "3-1 alırız..."

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