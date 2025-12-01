Fenerbahçe-Galatasaray maçı başlamadan kavga çıktı! İlk düdük öncesi gerginlik

Haberin Devamı

Türkiye'nin nefesini tutup kilitlendiği derbide gerginlik ilk düdük öncesi başladı.

İLK DÜDÜK ÖNCESİ KAVGA

Maçın başlama düdüğüne yarım saat kala iki takım futbolcuları arasında sahada arbede yaşandı.

İRFAN CAN İLE G.SARAYLI FUTBOLCULAR ARASINDA GERGİNLİK

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat ile Galatasaray futbolcular arasında tartışma çıktı. Mert Hakan Yandaş ve Yunus Akgün arasında da tartışma yaşandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, KAVGA BİTTİ

Tüm futbolcuların dahil olduğu gerginlikte polisin de sahaya girmesiyle kısa süreli itişme yaşanırken olay büyümeden bitti.