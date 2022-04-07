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Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi biletleri ne kadar?

#Fenerbahçe#Galatasaray#Derbi
Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak Derbi biletleri ne kadar

Süper Lig'de bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Karşılaşma öncesinde mücadeleyi stadda seyretmek isteyen spor severler karşılaşmanın bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu ve satışa çıkacak günü merak ediyorlar. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin detayları açıklandı. İşte bilet fiyatları ve satışa çıkacağı gün

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Fenerbahçe Kulübü'nden gelen resmi açıklamaya göre, biletler öncelikli olarak yüksek divan kurulu ve kongre üyelerine satışa çıkartılacak. 7 Mart Perşembe günü ise taraftar kart sahipleri ve faturalı Fenercell aboneleri için öncelikli satış gerçekleşecek.

Genel satışa 8 Nisan Cuma günü sunulacak bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey Tribünü-Spor Toto Tribünü 120 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok 165 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok 190 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok 210 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok 230 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok 255 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok 295 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok 355 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok 410 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt D-F Blok 495 lira

Maraton Alt E Blok 600 lira

Fenerium Alt E Blok 660 lira

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