Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi biletleri ne kadar?

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Fenerbahçe Kulübü'nden gelen resmi açıklamaya göre, biletler öncelikli olarak yüksek divan kurulu ve kongre üyelerine satışa çıkartılacak. 7 Mart Perşembe günü ise taraftar kart sahipleri ve faturalı Fenercell aboneleri için öncelikli satış gerçekleşecek.

Genel satışa 8 Nisan Cuma günü sunulacak bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey Tribünü-Spor Toto Tribünü 120 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok 165 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok 190 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok 210 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok 230 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok 255 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok 295 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok 355 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok 410 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt D-F Blok 495 lira

Maraton Alt E Blok 600 lira

Fenerium Alt E Blok 660 lira