Fenerbahçe Galatasaray kupa maçı ne zaman oynanacak? Tarih belli oldu

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Fenerbahçe Galatasaray derbisi, bu kez Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesi kapsamında oynanacak. Çeyrek finalde, grubu lider tamamlayan Fenerbahçe, evinde Galatasaray’ı ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? sorusuna göre karşılaşma öncesi biletlerin durumunu da öğrenebilecek olan taraftarlar, hazırlıklarını gerçekleştirecek. Süper Lig’in 25. haftasında karşı karşıya gelen iki takım 0-0’lık beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, tek maç mı? İşte, o detaylar

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK, TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları tek maç usulüne göre oynanıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe gruptan lider çıktığı için Galatasaray’ı evinde ağırlayacak. Heyecanla beklenen çeyrek final maçları ise 1,2,3 Nisan'da oynanacak. Bu aşamada başarılı olan takımlar 22,23,24 Nisan'da yarı finalde yarışacaklar.

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Fenerbahçe - Galatasaray çeyrek final maçı maçı 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU

Yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Türkiye Kupası'nda yarı finalinde Konyaspor-İskenderunspor maçının galibi ile Beşiktaş-Göztepe maçını galibi, Konyaspor-İskenderunspor maçının kazananı ile Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasının kazananın birbirleriyle eşleşecek.