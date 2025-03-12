Fenerbahçe Galatasaray kupa maçı ne zaman oynanacak? Kupa derbisi ne zaman, hangi gün?

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Fenerbahçe Galatasaray Türkiye Kupası maç tarihi gündemdeki yerini aldı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi tamamlandı. Kura çekimi sonrası Fenerbahçe Galatasaray eşleşmesi dikkat çekti. Fenerbahçe Galatasaray Türkiye Kupası maçı ne zaman oynanacak? sorusu da milyonlarca sporsever tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Trendyol Süper Lig’de karşı karşıya gelen ezeli rakipler karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılmıştı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, tek maç mı? İşte Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Galatasaray maç tarihi 2025!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK, TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları tek maç usulüne göre oynanıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe gruptan lider çıktığı için Galatasaray’ı evinde ağırlayacak. Heyecanla beklenen çeyrek final maçları ise 1,2,3 Nisan'da oynanacak. Bu aşamada başarılı olan takımlar 22,23,24 Nisan'da yarı finalde yarışacaklar. Ancak Fenerbahçe - Galatasaray çeyrek maçı resmi olarak duyurulmadı. TFF’den gelen resmi duyuru sonrası tarih netlik kazanacak.

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YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU

Yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Türkiye Kupası'nda yarı finalinde Konyaspor-İskenderunspor maçının galibi ile Beşiktaş-Göztepe maçını galibi, Konyaspor-İskenderunspor maçının kazananı ile Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasının kazananın birbirleriyle eşleşecek.