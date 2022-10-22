Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı: Fenerbahçe Galatasaray Kadın Futbol Süper Ligi maçı

Güncelleme Tarihi:

#Kadın Futbol Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Canlı: Fenerbahçe Galatasaray Kadın Futbol Süper Ligi maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 14:55

Fenerbahçe - Galatasaray maçıyla 2022-2023 sezonu 16 Ekim'de başlayan Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde bu hafta derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk ettiği mücadelenin skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu ikinci hafta maçında FenerbahçePetrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geliyor. İki takım ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geliyor. Geçen sezon farklı gruplarda olan Fenerbahçe ve Galatasaray, Nef Stadyumu'nda özel bir maçta karşılaşmış, Fenerbahçe ezeli rakibini 7-0 mağlup etmişti.

FENERBAHÇE 0-0 GALATASARAY

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ezgi, Busem, Cansu, Nina, Sevinç, Meryem, Fatma, Ecem, Marcano, Coleman, Kennya

Galatasaray: Handan, Berna, Emine, Milica Denda, İlayda, Emine Esen, Ebru, Dery, Kristina Bakarandze, Elena Santos, Yağmur

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ilk haftada Adana İdmanyurduspor'u 4-0 yenerek sezona galibiyetle başlamıştı.

Yeni sezonun ilk maçında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray Petrol Ofisi, mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Haberin Devamı

 

FENERBAHÇE GALATASARAY KADIN FUTBOL SÜPER LİG DERBİ MÜCADELESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hakem Muhammed Ömür’ün yönettiği mücadelenin yardımcı hakemleri Burak Menteşe ile Ömer Okumuş. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammed Emin Gül. Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi maçı saat 15.00’te başladı. Mücadele Fenerbahçe Televizyonu'ndan ve Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadın Futbol Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum?

#Evlilik
Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Trussın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

#Liz Truss

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum?

#Evlilik
Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Trussın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

#Liz Truss