Canlı: Fenerbahçe Galatasaray Kadın Futbol Süper Ligi maçı

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Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu ikinci hafta maçında FenerbahçePetrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geliyor. İki takım ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geliyor. Geçen sezon farklı gruplarda olan Fenerbahçe ve Galatasaray, Nef Stadyumu'nda özel bir maçta karşılaşmış, Fenerbahçe ezeli rakibini 7-0 mağlup etmişti.

FENERBAHÇE 0-0 GALATASARAY

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ezgi, Busem, Cansu, Nina, Sevinç, Meryem, Fatma, Ecem, Marcano, Coleman, Kennya

Galatasaray: Handan, Berna, Emine, Milica Denda, İlayda, Emine Esen, Ebru, Dery, Kristina Bakarandze, Elena Santos, Yağmur

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ilk haftada Adana İdmanyurduspor'u 4-0 yenerek sezona galibiyetle başlamıştı.

Yeni sezonun ilk maçında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray Petrol Ofisi, mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

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FENERBAHÇE GALATASARAY KADIN FUTBOL SÜPER LİG DERBİ MÜCADELESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hakem Muhammed Ömür’ün yönettiği mücadelenin yardımcı hakemleri Burak Menteşe ile Ömer Okumuş. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammed Emin Gül. Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi maçı saat 15.00’te başladı. Mücadele Fenerbahçe Televizyonu'ndan ve Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.