FENERBAHÇE GALATASARAY KADIN BASKETBOL MAÇI CANLI 🔴|| Fenerbahçe Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. haftasında bugün yapılacak maç öncesinde iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Karşılşama öncesi maçın saati ve yayıncı kuruluşu gibi ayrıtnılar belli oldu. Peki, Fenerbahçe Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Merak edilen ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Fenerbahçe Galatasaray Kadın Basketbol maçıyla ilgili merak edilen detaylar...



FENERBAHÇE GALATASARAY KADIN BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

13 Ekim Pazar günü yani bugün Fenerbahçe Metro Enerji Salonu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

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FENERBAHÇE OPET’TE SON DURUM

Fenerbahçe Opet, Botaş galibiyetiyle başladığı ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne FIBA Kadınlar Süper Kupa ve EuroLeague Women maçları sebebiyle ara vermişti. Ligde ikinci haftada rakibi Zonguldak Spor Basket 67’nin ligden çekilme kararı sonrası Fenerbahçe Opet ikinci haftayı BAY geçti.

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG’DE SON DURUM

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne İlkem Yapı Tarsus Spor ve OGM Ormanspor galibiyetleriyle başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa’da EuroCup Women’da mücadele ediyor.