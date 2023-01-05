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Fenerbahçe, Galatasaray hazırlıklarına devam etti

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#Fenerbahçe#Jesus#Can Bartu
Fenerbahçe, Galatasaray hazırlıklarına devam etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 18:24

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürdü.

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Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salon çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, 5e 2 top kapma çalışmaları ile sürdü. Sarı-lacivertliler, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında darbe alan Arao ve Serdar Aziz tedavileri sebebiyle idmanda yer almazken; Joao Pedro bireysel düz koşu yaptı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek. 

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#Fenerbahçe#Jesus#Can Bartu

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