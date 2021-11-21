Fenerbahçe, Galatasaray galibiyetini deplasman tribününün önünde kutladı

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Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Galatasaray 'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de son düdüğün ardından büyük sevinç yaşandı.

Sarı Lacivertli ekipte futbolcular ve teknik heyet, Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından Nef Stadı'nda taraftarları yer almamasına rağmen galibiyeti deplasman tribünün önünde kutladı.

- Galatasaray deplasmanında üst üste 7. kez yenilmedi



Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında üst üste 7. maçından da yenilgisiz ayrıldı.

Ligde rakibi karşısında deplasmanda son mağlubiyetini 2014-2015 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, üst üste 7. maçını da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, son olarak 18 Ekim 2014 yılında rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

- Mesut derbide golünü attı



Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray derbisinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Ligde 5. kez bir maça bu sezon 11'de başlayan deneyimli oyuncu, attığı bu golle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.



- Crespo siftah yaptı



Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.

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Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan ve istikrarlı forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini Galatasaray karşısında yaşadı.