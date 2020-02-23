Fenerbahçe Galatasaray (FB-GS) maçı saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu mu?
Futbol kamuoyunun kilitleneceği Fenerbahçe Galatasaray maçı, bugün yüz binlerce kişi tarafından canlı olarak takip edilecek. Kadıköy Ülker Sports Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Galatasaray için kritik bir öneme sahip olacak. 1999 yılından bu yana Saraçoğlu'nda üstünlük kuramadığı Fenerbahçe karşısında galibiyet mücadelesi verecek olan Sarı Kırmızılılar, 3 puan parolası ile sahaya çıkacak. Peki, dakikaların sayıldığı Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Fenerbahçe Galatasaray maçının ilk 11 bilgileri ve detaylı bilgiler
Türkiye ve Avrupa'nın pek çok ülkesinden canlı olarak izlenecek olan Fenerbahçe Galatasaray maçı, heyecan dolu anlara sahne olacak. Pek çok ünlü ismin de stadyumda olacağı karşılaşma, ekran başından da milyonlarca kişinin takip edeceği mücadele olacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşmanın ilk 11 bilgileri ve karşılaşma öncesinden son dakika gelişmeleri
FENERBAHÇE GALATASARAY (FB-GS) MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 23'üncü haftası kapsamında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Hasan Ali, Ozan, Tolgay, Dirar, Kruse, Tolga, Muriqi
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Belhanda, Feghouli, Henry, Falcao
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