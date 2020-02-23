Fenerbahçe Galatasaray (FB-GS) maçı saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu mu?

Türkiye ve Avrupa'nın pek çok ülkesinden canlı olarak izlenecek olan Fenerbahçe Galatasaray maçı, heyecan dolu anlara sahne olacak. Pek çok ünlü ismin de stadyumda olacağı karşılaşma, ekran başından da milyonlarca kişinin takip edeceği mücadele olacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşmanın ilk 11 bilgileri ve karşılaşma öncesinden son dakika gelişmeleri

FENERBAHÇE GALATASARAY (FB-GS) MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 23'üncü haftası kapsamında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Hasan Ali, Ozan, Tolgay, Dirar, Kruse, Tolga, Muriqi

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Belhanda, Feghouli, Henry, Falcao