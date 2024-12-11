Fenerbahçe - Galatasaray düellosu! Suçlamalar dün iyice kızıştı

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sivas-Galatasaray maçında Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyon sonrası, “Üç hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu, kasıtlı olarak Barış Alper’i katletti” diyen sarı kırmızılı kulübün 2. başkanı Metin Öztürk hakkında çok sert ifadeler kullandı. Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde konuşan Ilıcalı, şunları söyledi: “Hayatınızda böyle arsız bir demeç, adi bir suçlama gördünüz mü? Böyle soytarılar açıklama yaptıkça Türk futbolu kaosa sürüklenir. Sen kimsin bizi futbolcu ayarttık diye suçluyorsun!

MANAJ BiZi ŞAMPiYONLUKTAN ETTi

Ben de Metin Öztürk’e ağır bir suçlama yapacağım. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir diyorum. İnsanlar, birinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler. Şike imaları ile Türk futbolunu kirletmeyin. Galatasaray yönetimine sesleniyorum; böyle abuk subuk konuşan yöneticileri geri planda tutun. O oyuncu geçen sezon kendini yere atıp bizi şampiyonluktan etti.”

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SPORUN RUHUNA AYKIRI

Ilıcalı'nın sözlerine Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, aynı sertlikte cevap verdi: “Fenerbahçe’nin algı başkanı, algılarına devam ediyor maalesef. Bugün suçladıkları konularda, daha iki maç öncesinde, Eyüpspor maçında, kendilerinin, teknik direktörlerinin neler söylediklerini unutmadık. Bu konuda insanlara ders vermek, ahlak kurallarından bahsetmek onların işi değil. Söyledikleri kelimeleri telaffuz etmek, o seviyeye inmek istemiyorum. Sporun ruhuna ayrıkırı açıklamalardan uzak durmaya çalışıyoruz. Sivas’ta yaşananları tüm Türkiye gördü. Canımız yandı. Ne kadar doğru açıklamalar yaptığımız sonrasında gelen tepkilerle belli oldu.”