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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!

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#Ziraat Türkiye Kupası#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 12:02

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Pascal Müller oldu.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam oynanacak derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

TFF, VAR HAKEMİNİ AÇIKLADI

TFF, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi olarak Almanya Futbol Federasyonu'ndan Pascal Müller'in görev yapacağını duyurdu.

AVAR'da ise Erkan Engin görev yapacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

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#Ziraat Türkiye Kupası#Fenerbahçe#Galatasaray

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