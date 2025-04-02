Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam oynanacak derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.
TFF, VAR HAKEMİNİ AÇIKLADI
TFF, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi olarak Almanya Futbol Federasyonu'ndan Pascal Müller'in görev yapacağını duyurdu.
AVAR'da ise Erkan Engin görev yapacak.