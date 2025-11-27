×
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol

Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 11:59

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak derbi maçta hakem Yasin Kol görev alacak.

Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

29 Kasım Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor: Cihan Aydın

17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

30 Kasım Pazar:

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Yasin Kol

BAKMADAN GEÇME!