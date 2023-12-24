Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakem raporu: Arda Kardeşler'den 7 sarı kart

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Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti. Kardeşler, derbide toplam 7 kez kartına başvurdu. Arda Kardeşler, müsabakada sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, Sacha Boey, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu’na, sarı-lacivertlilerde de Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci ve Joshua King’e sarı kart gösterdi.

SEZONUN FAUL REKORU

İlk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yöneten Arda Kardeşler, 90 dakikada toplamda 45 faul düdüğü çaldı.

Fenerbahçe - Galatasaray arasındaki derbi, Süper Lig'de bu sezon en çok faulün çalındığı maç oldu.

45 faul, Opta'nın detaylı analize başladığı 2014/15 sezonundan bu yana en çok faul düdüğü çalan Fenerbahçe - Galatasaray maçı oldu.