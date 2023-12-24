×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakem raporu: Arda Kardeşler'den 7 sarı kart

Güncelleme Tarihi:

#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakem raporu: Arda Kardeşlerden 7 sarı kart
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 22:15

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yöneten hakem Arda Kardeşler, müsabakada toplam 7 sarı kart çıkardı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti. Kardeşler, derbide toplam 7 kez kartına başvurdu. Arda Kardeşler, müsabakada sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, Sacha Boey, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu’na, sarı-lacivertlilerde de Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci ve Joshua King’e sarı kart gösterdi.

Gözden KaçmasınFenerbahçede İrfan Can Kahveci, Galatasarayda Torreira ve Boey cezalı duruma düştüFenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Galatasaray'da Torreira ve Boey cezalı duruma düştüHaberi görüntüle

SEZONUN FAUL REKORU

İlk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yöneten Arda Kardeşler, 90 dakikada toplamda 45 faul düdüğü çaldı.

Fenerbahçe - Galatasaray arasındaki derbi, Süper Lig'de bu sezon en çok faulün çalındığı maç oldu.

45 faul, Opta'nın detaylı analize başladığı 2014/15 sezonundan bu yana en çok faul düdüğü çalan Fenerbahçe - Galatasaray maçı oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!