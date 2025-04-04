Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin faturası ağır olabilir! 4 ve üzeri maç cezası...

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Tüm dünyada büyük yankı yaratan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olayların ardından gözler kırmızı kart gören isimlerle ilgili hakem ve temsilcilerin Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) gönderdiği maç raporlarına çevrildi. TFF Hukuk Müşavirliği, hakem Cihan Aydın ile temsilciler Murat Yamak, Ercüment Özinan, Serkan Atalay ve Harun Dağdeviren’in raporları doğrultusunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk işlemlerini gerçekleştirecek.

Hakem Aydın 7 kırmızı kart gösterdi

Hakem Aydın önce maçın 27. dakikasında penaltı kararına itirazlarda bulunan Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic’e, 90+2. dakikada saha kenarında çıkan kavga sonrasında sarı lacivertli takımdan yardımcı antrenör Salvatore Foti ve Mert Hakan Yandaş’a, Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay’a, bitiş düdüğünün ardından da Jose Mourinho ile Fred’e kırmızı kart gösterdi. Bu isimlerden cezası en çok merak edileni, Okan Buruk’un burnunu sıkan Mourinho.

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En çok Mourinho merak ediliyor

Mourinho, ‘sportmenliğe aykırı hareket’ nedeniyle sevk edilirse 1-3 maç; ‘saldırı’ gerekçesiyle gönderilirse 5-10 maç men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alacak. Teknik adam ve futbolcular dahil 4 maç ve fazlası ceza alanlar cezalarını hem lig hem kupada çekerler. Ancak Fenerbahçe kupadan elendiği için sadece lige yansır. 3 maça kadar ceza alırlarsa; Galatasaraylılar kupada bu sezondan, Fenerbahçeliler ise gelecek sezon itibaren cezalarını çekerler ve gittikleri takıma da ülke fark etmeksizin bu cezalarını götürürler.