Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletleri bitti mi?
Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde biletler sadece 1 dakika içerisinde tükendi. Genel satışa çok az sayıda bilet kaldı.
Fenerbahçe'de Galatasaray maçına büyük ilgi var. Dün sabah saatlerinde sadece kongre üyelerine satışa çıkarılan 2000 bilet sadece 1 dakikada tükendi.
Genel satışa çok az sayıda bilet kalırken pazar günkü derbide Kadıköy'de seyirci rekorunun kırılması bekleniyor.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:
Öğrenci tribünü: 80 lira
Migros-Spor Toto tribünü: 160 lira
Fenerium üst-maraton üst A-I blok: 215 lira
Fenerium üst-maraton üst H blok: 240 lira
Fenerium üst-maraton üst C-G blok: 270 lira
Fenerium üst-maraton üst D-F blok: 290 lira
Fenerium üst-maraton üst E blok: 350 lira
Fenerium alt Avis-maraton alt A-I blok: 375 lira
Fenerium alt Avis-maraton alt B-H blok: 475 lira
Fenerium alt Avis-maraton alt C-G blok: 550 lira
Fenerium alt Avis-maraton alt D-F blok: 660 lira
Maraton alt E blok: 850 lira
Fenerium alt Avis E blok: 950 lira
Misafir tribünü: 200 lira
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