Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletleri bitti mi?

Fenerbahçe'de Galatasaray maçına büyük ilgi var. Dün sabah saatlerinde sadece kongre üyelerine satışa çıkarılan 2000 bilet sadece 1 dakikada tükendi.

Genel satışa çok az sayıda bilet kalırken pazar günkü derbide Kadıköy'de seyirci rekorunun kırılması bekleniyor.



Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:

Öğrenci tribünü: 80 lira

Migros-Spor Toto tribünü: 160 lira

Fenerium üst-maraton üst A-I blok: 215 lira

Fenerium üst-maraton üst H blok: 240 lira

Fenerium üst-maraton üst C-G blok: 270 lira

Fenerium üst-maraton üst D-F blok: 290 lira

Fenerium üst-maraton üst E blok: 350 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt A-I blok: 375 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt B-H blok: 475 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt C-G blok: 550 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt D-F blok: 660 lira

Maraton alt E blok: 850 lira

Fenerium alt Avis E blok: 950 lira

Misafir tribünü: 200 lira