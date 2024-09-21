Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletleri 4.1 saniyede bitti

Haberin Devamı

Sonucu merakla beklenen 2024-25'in ilk Fenerbahçe-Galatasaray derbisine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sarı laciverli kulübün dün saat 13.00'te en ucuzu 1500 en pahalısı 23 bin TL'den satışa çıkardığı biletler piyasa sürülür sürülmez tükendi. Dev maçın biletlerinin 4.1 saniyede bittiği belirtilirken birçok Fenerbahçeli taraftar sosyal medyadan bilet alamadıklarına dair paylaşımlar yaptı. Fenerbahçe Kulübü, derbi maçı öncesinde kombine biletlerini satmak için ilan veren kişilerin tespit edilerek iptal işleminin yapıldığını duyurmasına rağmen bu önlem dahi karaborsacıları durduramadı.

iPTAL OLMAZ GARANTiSi

Sarı lacivertlilerin tedbir almasına karşın derbi biletlerinin iptal edilmeyeceği garantisi ile 6 bin TL’den başlayarak 120 bin TL’ye kadar da çıkan rakamlarla çeşitli platformlarda satışa çıkarıldığı öğrenildi.