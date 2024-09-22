Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından yorumcular da ikiye bölündü: Skor farklı olsa başını çok ağrıtırdı

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan dev müsabakada kazanan taraf, 3-1'lik skorla sarı kırmızılılar oldu.

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın kararları ise spor kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

beIN Trio ekibi ve yazarımız Fırat Aydınus, hakem Karaoğlan'ın yönetimini mercek altına aldı.

İşte yorumlar:

Dakika 36: Davinson Sanchez'in Dzeko'ya müdahalesinde sarı kart kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Mesafe kaleye yakın. Dzeko, faul almak için önüne deplase oldu Sanchez'in. Küçük bir ivmeyle topu kaydırdığını gördük. Kriterlerin tamamı bariz gol şansını oluşturan durumları içeriyor. Bir tek istisna var, rakip oyuncuların durumu. Davinson faulü yaparken Abdülkerim bu pozisyonu keser miydi, kesmez miydi? Ben, Abdülkerim'in bu pozisyonda oyuna müdahale edebileceğini ve bu amaçla buraya geldiğini düşünüyorum. O yüzden sarı kart doğru.

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Deniz Çoban: Bariz gol şansı bir hakemin çok kolay çözebileceği bir pozisyon. Kademeye girmeye çalışan bir futbolcu varsa hakem için en zoru odur. Bu bir fotoğraf işidir. Fotoğrafı 1 değil, yarım saniye sonra çekerseniz bariz gol şansı olur. Hakemin en zor kararlarından biri budur. Top, Fenerbahçeli oyuncunun kontrolünde. Topu sola çekerken, kontrol dışında gitmiyor. Fenerbahçeli oyuncu, savunmacıyı arkasına alıp kendi isteğiyle topu soluna çekiyor. Çapraza gidiyor diye bir bariz gol şansı kriteri yok. Çapraza gidiyor olması bazen avantajdır. Oyuncu solaktır, soluyla daha iyi vurur. Abdülkerim'den de topu uzaklaştırıyor. Abdülkerim gelirken hipotenüsten geliyor, çaprazdan. Belki de Dzeko'nun soluna gitmesi kendi avantajına. Ben asla oyunun yönünden dolayı kartın renginin sarı olacağına inanmıyorum. Oyunun yönü kaleye doğru, top kontrolü ve olasılığı tamamen Fenerbahçeli oyuncuda, ihlalle kale arasındaki mesafede o topu oyuncu düşürülmemiş olsa ve faulü yapan isim oradan çıkarılsa Abdülkerim yakalayabilir miydi? Dzeko faul olmasa ve 1-2 tık ileri gitse yakalayamazdı. Ben burada bütün kriterlerin bariz gol şansı olduğunu düşünüyorum. Kırmızı kart olmalıydı.

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Bahattin Duran: Ben de sarı karta yakınım, hakemin kararına saygı duyuyorum. Dzeko çok akıllı bir oyuncu, iki oyuncuyu da görüp soluna alıyor. Davinson gelirken Dzeko kendisine müdahale edeceğini biliyor. Abdülkerim Bardakcı yetişebilir mi yetişemez mi? Bence de Dzeko topu önüne aldı, 1-2 gitti Abdülkerim yetişemez. Ancak Abdülkerim'in bence yetişemeyeceği mesafe ceza sahası dışı ve çizgisi. Bence bu bariz bir gol şansı değil.

Dakika 43: Kaan Ayhan'ın Maximin'e faulünde sarı kart kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Teknik olarak zamanlaması doğru ancak şekil olarak yanlış bir hamle. Belki küçük bir temas olabilir ama ayakla çelmeyi görmekteyiz. Sarı kart yeterli.

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Deniz Çoban: Ben, çelmeden daha çok kontrolsüz bir hareket olarak değerlendiriyorum. Kramponunun ön vidalarıyla alt baldırına basıyor ancak bunda etkli olamıyor. Vidalar tam otursa sonuçları daha ağır olurdu, kırmızıdan bahsederdik. Sarı kart doğru, hareket kontrolsüz.

Bahattin Duran: Ayak biraz daha gergin bacakla oraya otursa kırmızı kart olurdu. Sarı kart net ve doğru.

Dakika 61: Fenerbahçe lehine verilen penaltıda hakemin kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Abdülkerim, savunma oyuncusu olarak son derece temkinli. Futbolun içinde olan bir temas. Burada penaltıyı düşünmeyiz. Kayarak gitmiyor, savurduğu ayak rakibine gelmiyor. Sadece futbolun doğasında olan bir temas gerçekleşiyor. Penaltı yok, sarı kart hiç yok.

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Bülent Yıldırım: Deniz Çoban'la aynı fikirdeyim. Abdülkerim ilk hamleyi rakibe yapsa tamam ancak son derece dikkatli hatta yere sürttüğü ayağını sakınarak iyi niyetli hareket ediyor. Hakem bunun kontrolsüz olduğunu düşündü, sarı kartla değerlendirdi. Devam daha doğru bir karar olurdu, penaltı ve kart yanlış.

Bahattin Duran: Bence de penaltı ve sarı kart yok. Abdülkerim'in temasından bahsedebiliriz ancak bu bir ihlal değil. Bu pozisyonun penaltı olması için Abdülkerim'in kayarak kontrolsüz şekilde gelip müdahalede bulunması gerekirdi.

FIRAT AYDINUS: SKOR FARKLI OLSA PENALTI BAŞINI ÇOK AĞRTIRDI

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Atilla Karaoğlan sarı kart kullanımında standardı yakalayamadı. Örneğin ayak basma olayından dolayı Dzeko’ya vermeyip birkaç dakika sonra Yunus Akgün’e vermesi veya kontrolsüz hareketten Mertens’e sarı kart çıkarmayıp birkaç dakika sonra En Nesyri’ye benzer pozisyonda çıkarması bu konuda kafaları karıştırdı.

Majör pozisyonlara gelince verdiği penaltı da dikkat ederseniz Fred topa vurduktan sonra sol ayağı önce Abdülkerim’in sağ ayağının topuğuna temas ediyor. İvmelenen ayağı rakibinin ayağına vurduktan sonra Abdülkerim’in sağ ayağı Fred’in sol ayağına geliyor. Dolayısıyla hem temasın şiddeti itibari ile hem ayakların çarpışması hem de ilk teması başlatan Fred olduğu için ben penaltıyı hatalı buluyorum.

GENEL OLARAK iYiYDi AMA...

Bununla birlikte Dzeko’nun içinde olduğu bariz gol şansını değerlendirmesindeki sarı kart ve Kaan Ayhan’ın Maximin’e yaptığı hareketi sarı kart olarak değerlendirmesi doğruları arasındaydı. · F.Bahçe’nin penaltı beklediği Cengiz’in pozisyonunda Sanchez topa vuruyor, devam doğruydu. · Nelsson’nun eline geldiği denilen pozisyonda omuzuna geldiği için devam kararı doğruydu. Genel olarak böyle bir derbi için fena yönetmedi ama skor anlamında baktığımızda yine şans yanındaydı. Çünkü o penaltıyı farklı bir skor söz konusu iken verseydi gerçekten başı ağrırdı.