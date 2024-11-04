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Fenerbahçe, Galatasaray derbisini de 3-2 kazandı

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Voleybol
Fenerbahçe, Galatasaray derbisini de 3-2 kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 01:20

Fenerbahçe büyük çekişmeye sahne olan maçta Galatasaray’ı yenerek, rakibine ligde bu sezon ilk yenilgisini tattırdı. F.Bahçe’de Salehi 22, Luburic 17 sayıyla maça damga vurdu.

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SMS Grup Efeler Ligi’nin 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek’te konuk ettiği lider Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 (25-16, 25-18, 21-25, 22-25, 15-11) yendi. Sarı lacivertli ekip bu sonuçla ligdeki üçüncü galibiyetini alırken, rakibine de ilk mağlubiyetini yaşattı. F.Bahçe’de Meisam Salehi 22, Drazen Luburic 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadılar. Yenilgiye karşın liderliğini koruyan G.Saray’da Petry 28 sayıyla oynadı. 

Efeler Ligi’nde zirve mücadelesi veren Halkbank da sahasında Alanya Belediyespor’u 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: Akkuş-Altekma: 0-3, İstanbul GSK-TÜRŞAD: 3-1, Arkas-Spor Toto: 3-0, Bursa BB-Ziraat: 0-3. Ligde 14 puanlı lider G.Saray’ı Ziraat Bankkart (13), Halkbank (11) ve Spor Toto (11) takip ediyor.

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KARTAL 4 MAÇ SONRA GALiP

Vodafone Sultanlar Ligi’nde ise dün tek maç oynandı. Beşiktaş sahasında Bursa Nilüfer Belediyespor’u 3-2 mağlup etti. Siyah beyazlı ekip ligde dört maç sonra kazanırken Nilüfer üst üste dördüncü yenilgisini aldı.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Voleybol

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