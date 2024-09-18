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Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek!

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#Derbi#FENERBAHÇE#GALATASARAY
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 16:28

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak.

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Cumartesi günü oynanacak olan dev derbide düdük çalacak olan hakem açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe - Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği duyuruldu.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Yiğit Arslan.

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Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

20 Eylül Cuma
20.00 Hatayspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi
17.00 Konyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan
20.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük
20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Emre Kargın

23 Eylül Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Göztepe - Kayserispor: Ozan Ergün
BAY: RAMS Başakşehir

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#Derbi#FENERBAHÇE#GALATASARAY

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