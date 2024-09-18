Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek!

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak.

Cumartesi günü oynanacak olan dev derbide düdük çalacak olan hakem açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe - Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği duyuruldu.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Yiğit Arslan.

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:



20 Eylül Cuma

20.00 Hatayspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk



21 Eylül Cumartesi

17.00 Konyaspor - Sivasspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan



22 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Kadir Sağlam

17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan

20.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük

20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Emre Kargın



23 Eylül Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 Göztepe - Kayserispor: Ozan Ergün

BAY: RAMS Başakşehir