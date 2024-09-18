Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek!

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak.
Cumartesi günü oynanacak olan dev derbide düdük çalacak olan hakem açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe - Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği duyuruldu.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Yiğit Arslan.
Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
20 Eylül Cuma
20.00 Hatayspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi
17.00 Konyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan
20.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük
20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Emre Kargın
23 Eylül Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Göztepe - Kayserispor: Ozan Ergün
BAY: RAMS Başakşehir