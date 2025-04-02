Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 'penaltı' ve 'ofsayt' isyanı! Kadıköy'de çok konuşulan kararlar

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında kozlarını paylaştı.

Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında hem sarı - lacivertliler hem de sarı - kırmızılılar müsabakanın hakemi Cihan Aydın'a 'penaltı' ve 'ofsayt' itirazlarında bulundu.

MOURINHO'DAN 2, OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynanan Bodrum FK maçı 11'ine göre Galatasaray derbisine 2 değişiklik ile çıktı. Portekizli teknik adam, defansta Mert Müldür'ün yerine Çağlar Söyüncü forma giyerken, orta sahada İrfan Can Kahveci'nin yerine Fred görev verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise son oynanan Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Fenerbahçe karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk, Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata'nın yerine Günay Güvenç, Kaan Ayhan ve Mario Lemina'ya görev tanıdı.

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MUSLERA İLK KEZ DERBİDE YEDEK

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera derbide yedek kulübesinde yer aldı. 2011 yılının yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Muslera, sarı-kırmızılılarla ilk kez bir derbide yedek kulübesinde bekledi.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun tedavileri sürüyor. Hafif sakatlığı bulunan Alexander Djiku'nun yanı sıra maç eksiği bulunan Diego Carlos ve Cenk Tosun teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

GÖZLER CİHAN AYDIN'A DÖNDÜ

Müsabakanın 15. dakikasında Oğuz Aydın'ın arka direğe açtığı orta Kaan Ayhan'dan sekti. Daha sonra savunma topu kornere gönderdi. Bu esnada ise sarı - lacivertli futbolcular müsabakanın hakemi Cihan Aydın'a yoğun itirazlarda bulundu.

Kaan Ayhan'ın ceza sahası içerisinde elle oynadığını belirten Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi ancak hakem Cihan Aydın VAR kontrolünün ardından pozisyonla ilgili 'devam' kararı verdi.

GALATASARAY VAR'LA PENALTI KAZANDI

Yaşananlardan bir kaç dakika sonra ise bu sefer Kaan Ayhan'ın Fenerbahçe ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta top Flip Kostic'ten geri döndü.

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Hakem Cihan Aydın, VAR'la kısa bir süre görüştükten sonra gelen uyarıyla birlikte pozisyonu izlemek için ekrana gitti. Pozisyonun tekrarını izleyen Cihan Aydın, sahaya geri dönerek penaltı noktasını gösterdi.

Beyaz noktada topun başına geçen Victor Osimhen, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.

VAR 'OFSAYT YOK' DEDİ

Mücadelenin 45+4. dakikasında ise savunma arkasına kaçan Talisca'nın yaptığı vuruşta kale önünde bulunan Sebastian Szymanski'nin topu kayarak ağlarla gönderdi. Pozisyonun tamamlanmasının ardından ofsayt bayrağı kalktı.

VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı iptal edildi ve gol geçerlilik kazandı.