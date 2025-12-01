×
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde çok konuşulan kararlar: İptal edilen gol, penaltı beklentisi

#Fenerbahçe#Galatasaray#VAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 21:05

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe'nin Edson Alvarez ile ilk yarının sonunda bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, sarı-lacivertlilerin bulduğu gol ise VAR'a takıldı.

KADIKÖY'DE PERDEYİ SANE AÇTI

27. dakikada Barış’ın pasında orta alanda topla buluşan Sane, rakip savunma oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına hareketlendi. Alman oyuncunun, ceza yayının önünden yaptığı vuruşta Oosterwolde’ye çarparak yön değiştiren top ağlarla buluştu.

İKİNCİ ALMAN OYUNCU OLDU

Leroy Sane, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla Torsten Gütschow'un ardından Fenerbahçe ağlarını havalandıran ikinci Alman oyuncu oldu.

GOL VAR'A TAKILDI

Fenerbahçe, 44. dakikada dev derbiye eşitliği getirdi.

Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası savunmanın uzaklaştıramadığı topa En-Nesyri vurdu, kale önünde Edson Alvarez’in dokunduğu top ağlara gitti. 

Müsabakanın hakemi Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu incelemek üzere monitöre gitti.

Ceza sahasındaki pozisyonda Skriniar'ın elle oynadığı işaret eden hakem Kol, golü iptal etti.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

İlk devrenin duraklama bölümünde ise Galatasaray penaltı bekledi.

45+5. dakikada Barış Alper Yılmaz, karşı karşıya pozisyonda Ederson ile çarpıştı ve yerde kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcular, gözlerini hakem Yasin Kol'a çevirdi ancak bir karar çıkmadı.

GALATASARAY'DAN TEPKİ

Karşılaşma devam ederken Galatasaray, sosyal medyadan hakem Yasin Kol'un kararlarına tepki gösterdi. 

Yapılan paylaşımda "Hakemden akılalmaz kararlar." ifadesi kullanıldı. 

