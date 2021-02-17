Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 3000 taraftar mı vardı? Açıklama...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, FB TV'de bu iddiayı "Tüm yalanlara gülerek başlıyoruz. Yusuf Günay'ı Fenerbahçe camiası olarak çok ciddi bir şekilde uyarıyoruz. Fenerbahçe taraftarları için militan kelimesini kullanmaya kimsenin hakkı yok. Kendisini çok ciddi uyarıyoruz. Bu söylemler Türk sporunu çok farklı yerlere götürür, bunun altından kalkamaz. Hem yalan söyleyeceksin, hem de militan diyeceksin. Bu iş çok tehlikeli yerlere gidiyor. Taraftar olarak çok farklı şeyler söyleyebilirim ama milyonların temsilcisi olarak bizler böyle kelimeler kullanamayız." sözleriyle yalanladı.

Daha sonra stadın kameralarından görüntüler paylaşıldı. Kulübün paylaştığı protokol tribünün fotoğrafı şöyle;

Fenerbahçe o görüntüleri Twitter hesabından da paylaştı;