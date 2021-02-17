Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 3000 taraftar mı vardı? Açıklama...
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Kontrol edemediler, 150 kişi 2500 kişi oldu. Bize aktarılan 3000 kişi. Mertçe çıkıp, 'biz aldık' desinler ve canımı yesinler. Biz aptal değiliz!" şeklindeki açıklamalarına cevap verdi. İstiklal marşı öncesinin paylaşıldığı görüntülerde locaların tamamen dolu olmadığı, yer yer boşlukların da bulunduğu bilgisine yer verildi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, FB TV'de bu iddiayı "Tüm yalanlara gülerek başlıyoruz. Yusuf Günay'ı Fenerbahçe camiası olarak çok ciddi bir şekilde uyarıyoruz. Fenerbahçe taraftarları için militan kelimesini kullanmaya kimsenin hakkı yok. Kendisini çok ciddi uyarıyoruz. Bu söylemler Türk sporunu çok farklı yerlere götürür, bunun altından kalkamaz. Hem yalan söyleyeceksin, hem de militan diyeceksin. Bu iş çok tehlikeli yerlere gidiyor. Taraftar olarak çok farklı şeyler söyleyebilirim ama milyonların temsilcisi olarak bizler böyle kelimeler kullanamayız." sözleriyle yalanladı.
Daha sonra stadın kameralarından görüntüler paylaşıldı. Kulübün paylaştığı protokol tribünün fotoğrafı şöyle;
Fenerbahçe o görüntüleri Twitter hesabından da paylaştı;
Yalan ve İftira 3: Stadyuma 3000 taraftar alındı, tüm localar doluydu.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021
Gerçek: 1.295 kişi kapasiteli 1907 locasında çok kısıtlı sayıda, 250’ye yakın insan olduğu, diğer locaların ise tamamen kapalı olduğu, stadın başka hiçbir bölümünde insan olmadığı görüntülerce sabittir. pic.twitter.com/bI9r0Y9ldl