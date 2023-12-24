Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 3 yıldız kadro dışında kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Ülker Stadyumu'ndaki mücadelede takımların 11'leri belli olurken Galatasaray'dan 2, Fenerbahçe'den ise 1 isim kadroya yer almadı.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Serdar Aziz dev maçın kadrosuna alınmazken Galatasaray'da ise Davidson Sanchez ve Angelino derbi kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin 11'i: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Yedekler: Günay, Eyüp, Zaha, Tetê, Halil, Kaan, Ali Turap, Kazımcan, Ndombele, Bakambu.