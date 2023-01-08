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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 2 gol ofsayta takıldı

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#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 2 gol ofsayta takıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 19:34

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'ın ilk yarıda bulduğu iki gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, ilk devrede iki gol birden bulurken ofsayta takıldı.

Müsabakanın 14. dakikasında Sergio Oliveira'nın serbest vuruştan kullandığı sert şutun ardından Fenerbahçe ceza sahasında karambol yaşandı.

O karambolde ilk kafayı Nelsson vururken ardından Abdülkerim topu ağlarla buluşturdu. 

VAR'da kontrol edilen gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

2 DAKİKA SONRA YİNE OFSAYT

Galatasaray'da Mertens'in Fenerbahçe defansının arkasına attığı pasta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu önce kaleci Altay'ı çalımladı ardından topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

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#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray

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