Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Crespo teklifi ortaya çıktı! 11 milyon euro...

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Süper Lig'in 32. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerin gizli kahramanı Miguel Crespo performansıyla yine dikkat çekmeyi başardı. 25 yaşındaki Portekizli futbolcuya gelen teklif de ortaya çıktı.

Kadıköy'de oynanan dev derbiye Avrupa takımlarının scoutları da adeta akın etti. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın yıldızları, İngiliz, Fransız, İspanyol ve İtalyan kulüplerinin listelerinde yer alırken maç boyunca scoutlar da bol bol not tuttu.

SCOUTLAR KADIKÖY'E AKIN ETTİ

Fenerbahçe'nin Güney Koreli oyuncusu Kim için Tottenham'ın yanı sıra Leicester City ve Aston Villa da takibini sürdürürken Ferdi Kadıoğlu da hem İtalyan hem İngiliz takımları tarafından mercek altına alındı. Maça yedek başlayan Szalai için ise İspanyol ekibi Real Betis ile İtalyan Laizo'nun temsilcileri Ülker Stadı'ndaydı.

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Galatasaray cephesinde ise Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan Lille ve Nantes'ın maç boyunca odaklandığı isim oldu. Kerem'in yanı sıra Marcao için İtalyan Napoli yakın takibini sürdürüp Brezilyalı oyuncuyu izlemesi için scout gönderdi.

DÜNYA DEVİNDEN CRESPO'YA TAM NOT!

Ülker Stadı'na scout gönderen bir başka dünya devi ise İspanyol Atletico Madrid oldu. La Liga'nin son şampiyonu, uzun süredir izlediği Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo'yu derbide de yakından takip eden Atletico scoutunun başarılı futbolcuya tam not verdiği ifade edildi.

GELEN TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Crespo'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tivibu'nun haberine göre Atletico Madrid, derbide de izlediği Crespo için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.

İspanyol ekibinin gelecek yıl Crespo'yu 1 milyon euro bedel karşılığında 1 yıllığına kiralamak istediği ve bir sonraki yıl için de 11 milyon euroluk satın alma opsiyonu koymak istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

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"FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ AYDINLIK"

Geçtiğimiz günlerde Portekiz'de bir röportaj veren Crespo, Türk futbolu ve İstanbul günleriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Türk futbolunun rekabetçi olduğuna vurgu yapan Crespo, "Türk futbolu, Portekiz futbolundan farklı. Takımlar sadece hücumu düşünüyorlar ve geride çok fazla açık veriyorlar. Bu nedenle maçlar belirsiz geçiyor. Bu nedenle daha güçlü olan takımların sık sık puan kaybettiğini görüyoruz. Bence Türkiye Ligi çok rekabetçi" demişti.

Fenerbahçe'nin geleceğinin daha açık olduğunu belirten Portekizli orta saha, "Sonuçlardan ötürü hayal kırıklığına uğramadım desem yalan olur. Tüm kupalar için savaşmak istedim ancak bunu başaramadık. Şu an ikinci olmak ve Şampiyonlar Ligi bileti almak için mücadele ediyoruz. Bu büyüklüğe sahip bir kulübü temsil etmek sürekli kazanma baskısını da getiriyor. Bence Fenerbahçe'nin geleceği daha da aydınlık" ifadelerini kullanmıştı.