Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası çok konuşulacak sözler! 'Tempolu futbola tepki olarak doğmuş! Maçın kaderi 19'da netleşmişti'

Haberin Devamı

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı konuk etti. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.00’de başlayan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti.

DERBİNİN 11'LERİ

Karşılaşmaya Fenerbahçe, “Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri” 11'i ile çıktı. Galatasaray ise “Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane, Sara, Barış Alper ve Osimhen” 11’i ile sahada yer aldı.

İLK YARIYI G.SARAY ÖNDE KAPATTI

Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde başlayan karşılaşmanın ilk 20 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretemedi. Konuk Galatasaray, 27’nci dakikada öne geçti. Rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Sane, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta Oosterewolde’ye çarpan top ağlara gitti: 0-1. 44’üncü dakikada kullanılan kornerin ardından Galatasaray ceza sahasında oluşan karambolde En-Nesyri vuruşunu yaptı. Alvarez’e çarpan top ağlara gitti. VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu yeniden izleyen hakem Yasin Kol, kornerden gelen topun Skriniar’ın eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamladı.

Haberin Devamı

DURAN'DAN 90+5'TE BERABERLİK GOLÜ

İkinci yarının ilk 15 dakikasında maçın temposu zaman zaman artsa da gol sesi duyulmadı. 60’ıncı dakikada Sanchez’in son çizgiden içeri çevirdiği topa Sane yerden sert vurdu. Skriniar’a çarpan top direğin dibinden dışarı çıktı. 90+5’te Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Levent’in ortasında Jhon Duran penaltı noktası yakınında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

HÜRRİYET YAZARLARINDAN DERBİ DEĞERLENDİRMESİ

Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Uğur Meleke, Mehmet Ayan, Fırat Aydınus ve Banu Yelkovan Kadıköy'de oynanan dev derbiyi bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar....

Haberin Devamı

UĞUR MELEKE - MAÇIN KADERİ SAAT 19'DA NETLEŞMİŞTİ!

Bir futbol maçını açıklamak için bazen tek bir metafor yeterli olabiliyor...

En-Nesyri, tempolu futbola tepki olarak doğmuş bir santrfor! Tedesco’nun bu seviyede bir maça onunla başlaması hataydı, Fenerbahçe için müsabaka zaten bence 63’te Duran’ın girmesiyle start aldı

Leroy Sane’yi geçmişte maç seçmekle eleştirmiştim, ancak o cevabını dün sahada verdi, derbide ilk yarıda vitesi beşe taktı. Yüz topun 99’unu sola çekiyordu, bir tanesini sağa çekti, o da takımının liderliği korumasına yetti. Derbinin kaderini tayin eden iki adam, Sane ve Duran’ın ortak özellikleri tempo ve çeviklik.

Haberin Devamı

Dünkü derbi akşam 20’de başlamış, 22’de bitmiş gibi gözüküyor ama aslında maçın kaderi saat 19’da belirlenmişti. İki teknik adamın müsabaka öncesi 10 formayı vereceği adamlar aşağı yukarı belliydi, ikisinin de birer pozisyonla ilgili belirsizliği söz konusuydu. Okan Buruk savunmada tercihini Lemina’dan yana kullandı, sağ bekte Davinson’u oynattı ve 75 dakika iyi netice aldı bu seçiminden. Kendi adına işler iyi giderken tabii 75’te neden Arda’yı sokup Lemina’yı orta sahaya kaydırdı, yanıtını bilmek zor.

Tedesco’nun ise takımının en önemli pozisyonunda, ileri uçta tercihi, havada iyi, yerde bir felaket olan En-Nesyri oldu. Nesyri 63 dakika boyunca hep bir adım gerideydi, hem yarım saniye yavaştı. Ve zaten bu durumu değiştirebilecek özellikleri de yok. Bu seviyede maçlar için artık ağır kalıyor Nesyri. Oysa son iki müsabakadaki görüntüsüyle Jhon Duran yüksek rekabete daha uygundu. Bence Tedesco’nun Nesyri’yi başlatması kadar, 46’da çıkarmaması ve 63’e kadar beklemesi de büyük bir başka hata idi.

Haberin Devamı

FARE FARE DOĞURDU!

Son yıllarda Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin temposu genelde beklenenden düşük oluyor ve maçtan sonra “dağ fare doğurdu” diyoruz sıkça... Ancak artık bu görüntüyü ben öyle kanıksadım ki, “fare fare doğurdu” diyorum artık bu duruma! Dün maçın temposu yine neredeyse hiç artmadı. Süper Lig’in simge maçında nabzın bir türlü yükselmemesi ülke futbolu adına üzücü.

GÜNTEKİN ONAY - DERBİYİ KAZANMAYI İKİ TAKIM DA HAK ETMEDİ!

Oyun kalitesi vasatı geçmedi, 1-1'lik beraberlik adil bir sonuç olarak ortaya çıktı.

Fenerbahçe maça şaşırtıcı şekilde pasif başladı. Halbuki maç öncesinde form ve moral bakımından tüm avantajlar ev sahibi sarı lacivertlilerden yanaydı. İki takım da derbiye emniyetli ve aşırı kontrollü bir anlayışla başlarken Fenerbahçe, iç sahada oynadığını hissettirecek agresiflikte değildi.

Haberin Devamı

Rakibi ikinci bölgede karşılayan Domenico Tedesco’nun takımı, top ayağında iken de Kerem Aktürkoğlu-Youssef En Nesyri-Dorgeles Nene 3’lüsüyle hücumda da hiç üretken olamadı. Açıkçası, iki takımdan da yoğun bir mücadele izledik ancak kalite maalesef yoktu. Sahne alması beklenen yıldızlardan sadece Leroy Sane, Galatasaray’ın golünde 2 rakibini çalımlayarak beklentiyi karşıladı.

OSiMHEN VE ASENSiO ETKiSiZDi

Ne Victor Osimhen ne Marco Asensio ne de bir başkası oyunun hiçbir bölümünde ortaya klas dokunuşlar koyabildi.

İlk yarıyı önde kapatan Galatasaray, ikinci yarıda sadece skoru koruma duyguyla hareket etti ve kalesinde çok fazla tehlike yaşamadı. Ancak son bölümde genç Arda Ünyay’ın stopere geçmesine gerek var mıydı? Bu soruyu Okan Buruk hocaya sormak gerekir. Çünkü Fenerbahçe’nin Jhon Duran ile bulduğu beraberlik golünde Kolombiyalı santrfor topa Arda’nın üzerinden çıkıp vurdu.

F.BAHÇE DAHA CESUR OLABiLiRDi

Dün Fenerbahçe son dakika golüyle beraberliği bulmuş olsa da böyle eksik ve formsuz bir Galatasaray’ı iç sahada daha cesur bir oyunla yenmeliydi duygusuna maç bittikten sonra mutlaka kapılmıştır

Dün Tedesco’nun son bölümdeki hamleleri Fenerbahçe’yi oyunu yukarıya taşırken; Okan Buruk değişikliklerden istediğini alamadı.

Derbide oyun kalitesi vasatı geçmedi, açıkçası iki taraf da maçı kazanmayı hak edecek bir futbol ortaya koymadı. Kısacası 1-1’lik beraberlik adil bir sonuç olarak ortaya çıktı.

MEHMET AYAN - KÖTÜ MAÇIN HAKKI BUYDU!

İyi bir futbol izleyemedik, birçok eski derbiyle kıyas bile olmayacak kadar kötüydü.

Yağmurlu bir günün akşamında koca şehri felç eden trafiğin temel sebeplerinden olan derbi, ilk 25 dakika “Bu çileye değer miydi?” sorusunu sordurdu. İlk yarıda oyun ve keyif çok sınırlıydı. Fenerbahçe’nin topla daha çok haşır neşir olmasına rağmen artıramadığı tempoyu 25. dakika sonrası Galatasaray yükseltti. Birkaç dakika sonra da golü buldu. Sahaya futbol aydınlanması gelince, ilk yarının ikinci yarısı biraz daha izlenir oldu. 21 taç, 17 faul ile düşen tempo bir türlü istenen yere ulaşamadı. İlk yarıda “rekor kırarak!” rakip ceza sahasında 3 kez topla buluşan sarı kırmızılılarda, girişilen pozisyonlarda Sara, Sane ve Barış’ın çabukluklarının etkisi vardı. İlkay rejisör, Osimhen başrol, Torerira her zamanki gibiydi.

SEViMSiZ DAKiKALAR

İkinci yarı itibariyle beklenen, geride olan ev sahibinin baskıyla başlamasıydı. Fenerbahçe bunu yapamadı. Böylelikle ilk yarıdan kalma alışkanlıklarla Sane, Barış, Sara hücumda etkin oldular; hatta Davinson da bu üçlüye yardım etti. Galatasaray hep oyunun içinde kaldı. Tribünler de ev sahibini itemeyince, ilk 25 dakikaya geri döndük. Sevimsiz dakikalar epeyi sürdü.

OYUN EZBERi BOZULDU

Kerem ve Nesyri’yi çıkararak doğru yapan Tedesco, girenlerden verim alamadı. Bir umut Duran.... İsmail, Alvares, Assensio merkezi rakibi maç boyu sürklase edemedi. Son dönemde hep buradan verim alan Fenerbahçe’nin oyun ezberi de bozulmuş göründü. Sonlarda artan baskı beraberliği getirdi.

İyi bir futbol maçı izlemedik. Birçok eski derbiyle kıyas bile olmayacak kadar kötüydü. Sağ beki orjinal stoperi, stoperi orjinal orta sahası, sol beki 3. alternatifi olan, neredeyse hazır yedeği bulunmayan Galatasaray için galibiyet birçok açıdan çok önemliydi. Fenerbahçe bir puanı foto-finişle kurtardı. Oyunun hakkı beraberlikti.

BANU YELKOVAN - KARIŞIK DUYGULARLA DOLU BİR SON OLDU!

Ligin düğümü dönüp dolaşıp yine bu maçlara denk geliyor.

Form, fitness, kadro derinliği, Avrupa yorgunluğu... Bunların hepsi önemli... Tabii ligin diğer haftalarında! Derbilerde, haftalar boyu işlenen taktik dersler, çıkarılan planlar, kurulan kadrolar ve yapılan rotasyonlar bir anda askıya alınıyor; bambaşka dinamikler devreye giriyor. Türk futbolunun en büyük bilmecesi olarak, ligin düğümü dönüp dolaşıp yine bu maçlara denk geliyor.

Maç öncesi ağır basan, kendi evinde oynayan, daha formda, daha sağlıklı, ritmini bulmuş Fenerbahçe’ydi kuşkusuz. Kimin sahada olacağı bile belli olmayan, Osimhen ve İlkay gibi ağır topları oynasa bile ne seviyede performans gösterecekleri şüpheli, bazı pozisyonlarda yedeğin yedeği bile eksik Galatasaray’ın tek avantajı Okan Buruk’un bu maçları dönüm noktası olarak görme ve oynatabilme becerisiydi belki.

DAHA ISINIRKEN KAVGA ÇIKTI

Bittikten sonra gerginliği devam eden maçlara çok alışkın olduğumuz güzide ligimizde, bu derbi bir değişiklik yaptı ve taraflar ilk kavgalarını daha maç başlamadan ısınırken yaptılar.

Görkemli koreografi yalnızca kısa bir mola verdirebildi o atmosfere. Sertlik ve huzursuzluk dozu yüksek 90 dakikada kırmızı kart çıkmadı ama kenardaki Okan Buruk ve topu alırken yavaş hareket eden Uğurcan dahil (birkaç tane de nasıl verilmediğini hala anlayamadığımız kart hariç) 8 sarı kart sığdı.

HAMLE ÜSTÜNE HAMLE

Maçın büyük bölümü, 27. dakikada Sane’nin golüyle Galatasaray’ın üstünlüğüyle geçti. Tedesco oyunu değiştirmek için hamle üstüne hamle yapsa da skorun değişmesi için Buruk’un değişiklikleri gerekti. Fenerbahçe, Duran’ın golüyle beraberliği 90+5’te yakalayabildi.

Kâğıt üzerinde net favori olduğu maçtan son dakikada beraberlik çıkaran Fenerbahçe, bitiş düdüğüyle belki sevindi ama teri soğuyunca eksik rakibini yenemediği için muhasebesini yapacaktır. Galatasaray ise kaçan galibiyete üzülebilir; ancak kafayı biraz toparlayınca bu kadar eksikle ligin en zor deplasmanından puan almayı ve liderliği korumayı kutlayacaktır.

FIRAT AYDINUS - BERABERE BİTEN DERBİNİN KAZANANI VE KARLISI TRABZONSPOR OLDU!

Galatasaray'ın kısa süreli konsantrasyon kaybı ve Fenerbahçe'nin bırakmayan tavrı skoru belirledi.

Derbi öncesinde Galatasaray’ın son haftalardaki inişli çıkışlı performansı ve kadro eksiklikleri, buna karşın Fenerbahçe’nin daha derli toplu görüntüsü, maçın Kadıköy’de oynanmasıyla birleşince sarı lacivertlileri kağıt üzerinde bir adım öne çıkarıyordu. Buna rağmen karşılaşma beklendiği gibi yüksek tempoyla değil, temkinli bir oyunla başladı. Her iki takım da risk almaktan kaçınarak rakibini tartmayı tercih etti; ilk 15 dakika adeta bir nabız yoklaması niteliğindeydi.

Bu bölümde Galatasaray daha derli toplu, Fenerbahçe’ye göre bir adım önde gözüktü. Önce Osimhen’in kafa vuruşu, ardından Sara’nın şutu sarı kırmızılıların gole yaklaştığı anlar oldu. Dakikalar 27 yi gösterdiğinde ise Fenerbahçe’de hatalar sinsilesi geldi. Brown ile İsmail’in çarpışmasının hemen sonrasında Sane, Alvarez ve Skriniar’ı şık çalımlarla oyundan düşürdü. Vuruşunda top Oosterwolde’ye çarparak ağlarla buluştu ve Galatasaray deplasmanda 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.

iLK YARI KONTROL G.SARAY’DAYDI

İlk yarının son 10 dakikasında F.Bahçe oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya başladı. Pozisyon da buldular; hatta golü attılar ancak VAR müdahalesiyle gol iptal edildi. Buna rağmen devre genelinde kontrol G.Saray’daydı ve ilk 45 dakika Okan Buruk’un istediği senaryoyla sonuçlandı. Skor tabelası düşünüldüğünde ikinci yarıda F.Bahçe’nin G.Saray’ın üzerine geleceği belliydi. Bunun yaratacağı riskleri de G.Saray cephesi biliyordu. Tedesco, devre başında beklenen Duran ve Talisca hamlelerini yaptı.

SONRADAN GiRENLER ATTI

Fenerbahçe ikinci yarıda topa daha fazla sahip olup daha baskılı görünse de bu baskıyı organize hücumlara dönüştürmekte zorlandı. Kurulan oyun, golü getirmesi beklenen türden bir düzenlilik sunmadı; baskı vardı ama net pozisyon üretimi yoktu. Bu anlamda maç özelinde F.Bahçe yetersiz, G.Saray ise şartların gerektirdiği oyunu oynayan, ne yapması gerektiğini bilen taraftı.

Maç tam da bu tabloyla G.Saray’ın istediği şekilde bitmek üzereydi ki, sarı kırmızılıların kısa süreli konsantrasyon kaybı ve F.Bahçe’nin bırakmayan tavrı skoru değiştirdi. Oyuna sonradan giren Levent’in etkili ortasında sahneye çıkan Duran, maçın kader anını yazdı ve derbide puanlar paylaşıldı.

Bu sonuçla derbinin gerçek kazananı ise zirve yarışında avantaj sağlayan Trabzonspor oldu.