Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Yasin Kol'u yazdı: En büyük maçların FIFA kokartsız hakemi!

Haberin Devamı

FiFA kokartı taşımasa da Yasin Kol birdenbire “zor maçların hakemi” formasını üstünde buldu. Kimi zaman eleştirilse de ülke futbol ikliminin geldiği nokta açısından kabul gördü.

Yasin Kol, en kritik derbilerin rakipsiz şekilde 1 numaralı ismi yapıldıysa, FiFA kokartını takmayı sonuna kadar hak etmiştir. Kol, ligimizin Anthony Taylor’u”dur.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için hakem camiasındaki tahminler açıkcası çok sıkıcı ve renksiz geçti. 10’dan fazla eş-dost şöyle yazdı:

· Favori: Yasin Kol.

· Plase: Yasin Kol.

· Sürpriz: Yok!

Bahis soruşturmasından bağımsız olarak Türk hakemliğinin getirildiği nokta hazin. Derbi için 3-4 ismin aday gösterildiği günler çok gerilerde kaldı. 7’si FİFA kokartlı olmak üzere “üst klasman hakemi” sıfatında 54 hakeme sahip bir ülkede, son 8 aydaki 3 derbide Yasin Kol düdük çaldı. Sıra, şampiyonluk düğümü açısından en büyüğünde!

Haberin Devamı

Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde Türkiye'de bir ilk: 9 Slow motion kamera sahada

ESAS MESLEĞi GÜVENLiK GÖREVLiSi

15 Aralık 1987’de Trabzon’un Sürmene ilçesinde doğan ve Sürmene Lisesi’nde eğitimini tamamlayan Yasin Kol, güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. 2008’de 21 yaşındayken hakemliğe adım atmasının ardından Süper Lig’de ilk düdüğünü 13 Eylül 2020’de Antalyaspor-Gençlerbirliği maçında çaldı. Kariyerinde Süper Lig’de 60, TFF 1. Lig’de 57 karşılaşma yönetti.

BÜYÜKLERLE KADIKÖY’DE TANIŞTI

Yasin Kol, Süper Lig’deki 2. sezonunda 3 büyüklere merhaba dedi. 2021-22 sezonunun 26. haftasında Kadıköy’deki Fenerbahçe-Hatayspor maçıyla 20 Şubat 2022’de siftahı yaptı. Sonrasında Beşiktaş-Hatayspor, Fenerbahçe-Göztepe, Beşiktaş-Kasımpaşa ve Antalyaspor Galatasaray maçları ile sezonu tamamladı.

2022-23 sezonuna fena başlamamıştı ancak İstanbulspor-Ankaragücü maçından sonra 8 hafta; Adana Demirspor-Giresunspor karşılaşmasından sonra 11 hafta dinlendirildi. 2023-24 sezonunun ortasında ise yetersiz performansı nedeniyle A klasmana yani TFF 1. Lig’e düşürüldü.

iKi SEZONU ÇOK KÖTÜ GEÇTi

Haberin Devamı

2024-25 sezonunda Ferhat Gündoğdu’nun MHK’nin başına geçmesiyle Süper Lig ile TFF 1. Lig klasmanları birleştirilerek “üst klasman hakem” havuzu oluşturuldu ve Süper Lig’de tekrar düdük şansı doğdu. Bazı maçlarda yaşanan skandal pozisyonların ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun tepkileri de artınca TFF “güvenilir liman” aramaya başladı. FİFA kokartı taşımasa da, hatta top 10 listesinde akıllara gelen isimler içinde yer almasa da Yasin Kol birdenbire “zor maçların hakemi” formasını üstünde buldu. Eğrisiyle doğrusuyla kimi zaman eleştirilse kimi zaman övülse de ülke futbol ikliminin geldiği nokta açısından kabul gördü.

BEN DE YASiN KOL’U ATARDIM

Haberin Devamı

Geçen hafta Süper Lig’de VAR müdahalesi yapılan hakemleri ve başarısız performansları görüp; büyük hata yapan isimlerin bu hafta MHK tarafından tekrar görev aldığına tanıklık edince, TFF yönetiminin yerinde ben de olsam derbiye kesinlikle Yasin Kol’un atanmasını isterdim. 7 üyeyle devam eden MHK’nin, 54 hakemden oluştuğunu iddia ettiği üst klasmanda sadece 19 hakemi kullandığı, hataların bitmediği, hakemlerin gelişmediği bir sezonda TFF açısından da en akılcı atama oldu.

YASiN KOL’UN YÖNETTiĞi DERBiLER





FiFA KOKARTI iLE TAÇLANDIRILMALI!

Hakemlikte melekeler ve yükselme kriterleri vardır. Kural bilgisi, fiziki görünüm, atletik performans, tecrübe, görev sayısı, hakemlik yeteneği, İngilizce seviyesi gibi kriterlere bakılır. Süper Lig’e geldiği günden bu yana Yasin Kol’un bunların kaçını ideal olarak karşılayabildiği çok tartışılabilir lakin gerçek olan şu ki TFF kanadında “güven puanı” 100! Bu da mevcut MHK’nin hakem keşfetme-yetiştirme-tecrübe kazandırma-vitrine çıkarma silsilesindeki sakatlıkları düşünüldüğünde TFF açısından oldukça geçerli bir tez.

Haberin Devamı

LiGiMiZiN ANTHONY TAYLOR’U

Hiç şüphesiz ki TFF tarafından FİFA’ya 2026 listesi bildirildi. Ancak en azından FİFA nezdinde bir girişimde bulunulabilir. Yasin Kol, en kritik derbilerin rakipsiz şekilde 1 numaralı ismi yapıldıysa, bu hafta Premier Lig’de lider Arsenal ile takipçisi Chelsea arasındaki maça atanan Anthony Taylor ile aynı havayı teneffüs edebilmelidir. Bunu hak etmiştir. Mehmet Türkmen veya Oğuzhan Çakır gibi saman alevi istikrarsız performanslarla FİFA kokartı taktırılan, bilgisi, yeteneği ve gelişimi yetersiz isimlerin yanında Yasin Kol, “ligimizin Anthony Taylor’u”dur. UEFA Hakem Komitesi Başkanı ve TFF eski danışmanı Roberto Rosetti’nin yerinde olsam “Üst üste tüm derbileri emanet edebileceğiniz bir hakem bulmuşsunuz, neden bize göndermiyorsunuz” diye sitem ederdim.

Haberin Devamı

YASiN KOL’UN HAKEMLiK KARiYERi





FENERBAHÇE MAÇLARINDA 5 PENALTI VERDi

Yasin Kol’un yönettiği Galatasaray maçlarında sarı kırmızılıların lehine ya da aleyhine penaltı kararı çıkmadı. Fenerbahçe maçlarında ise sarı lacivertlilerin lehine 4, aleyhine 1 penaltı çaldı. Fenerbahçe’nin 6 maçında sarı lacivertliler 10 sarı 1 kırmızı kart; rakipleri ise 5 sarı 4 kırmızı kart gördü. Galatasaray’ın yönettiği 5 maçında sarı kırmızılılar 14 sarı 3 kırmızı görürken; rakiplerine ise 13 sarı 1 kırmızı çıktı.

Bu sezon 2. haftada Göztepe-Fenerbahçe maçını yönetti. İzmir ekibinin penaltı beklediği bir pozisyon ve Duran’ın kırmızı kartla atılıp atılmaması tartışıldı. Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ise Osimhen’in kırmızı kart pozisyonu tartışıldı.