Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Volkan Demirel'den yıllar sonra gelen Lincoln ve Sabri Sarıoğlu sözleri!

Selçuk Şahin'in Galatasaray maçlarıyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Bu tür maçlarda özel bir hazırlığa gerek yok, 7 gün evde kalsanız bile sahaya çıktığınız an durum başka bir hale dönüşüyor. Galatasaray'la alakalı özel durumum malum, onlara karşı birkaç golüm var. Sami Yen'de attığım gol çok önemliydi. Sami Yen'deki son derbide benim golümle kazanmamız çok özeldi. O maçta Volkan Demirel'in müthiş bir kurtarışı vardı. Benim golüm kadar, o da değerli bir kurtarış yapmıştı.

"Soyunma odasına geride girdiğimiz zaman Volkan bir girer bağırırdı. Emre de iyi yapardı o işleri kendimize getirirdi bizi. 4-1 yendiğimiz derbi öncesi Galatasaray formdaydı, Avrupa'da da iyi gidiyorlardı. Biz de sallantıdaydık. 'Bu sene yeneceğiz' diyorlardı. Maçın başında Lincoln attı ve 'Acaba mı?' dedik. Sonra iyi oynadık ve maçı 4-1 kazandık. Sami Yen'de attığım golden sonra bir hafta hiçbir yerde hesap ödemedim."

TAVUKLARI PİŞİRMİŞEM'İN PERDE ARKASI

"Galatasaray derbisine giderken, otobüste şarkı açarız. Ben de 'Tavukları pişirmişem' şarkısını duymuştum ve onu açtım. Stada öyle girdik. Sonra Volkan dedi ki 'Bu şarkıyı statta çaldıralım.' Galibiyetten sonra bunu yaptık ve ondan sonra şarkı o yıl her yerde çalındı."

"ATTIĞIM GOLDE KALEYE VURMAMIŞTIM"

Mehmet Yozgatlı'nın açıklamaları şu şekilde:

Derbiler özel maçlardır. Futbolcular için özel motivasyona gerek yoktur. biz sadece hoca olarak detayları anlatırız. Hatay deplasmanından 3 puanla döndüğümüz için mutluyuz. Hazırlıklarımızı yapacağız. Kazanan taraf biz olacağız. Çok çok iyi bir takımız, biz Fenerbahçe'yiz. İnşallah camiamızı sevindireceğiz.

Derbide gol atmak büyük mutluluk verir. İlk kez 2003-2004 sezonunda derbi oynadım, Fenerbahçe'ye yeni transfer olmuştum. Sanırım Beşiktaş liderdi. Şampiyonluk mücadelesi veriyorduk. Galatasaray'a golümü atmıştım. Attığım golde kaleye vurmadım, yalan yok. Rebrov'un pasında Ergün abiyi geçtim, içeride Alex, Van Hooijdonk olsun biri olur diye topa dokundum. Top Mondragon'u geçsin istedim.

"GOL ATAMADIM AMA ASİST YAPTIM"

Mehmet Aurelio ise Galatasaray rekabetini şöyle anlattı:

Derbiye iyi hazırlanıyoruz. Derbiler her zaman zordur. İnşallah bu maçı kazanacağız. Galatasaray'a gol atamadım ama iki asist yaptım. Şut çektim ama asist oldu, Nobre atmıştı. Birinde de Alex'e asist yaptım.

"GALATASARAY'A GOLÜM YOK AMA BAŞKA TÜRLÜ GOLLER ATTIM"

Volkan Demirel'in açıklamaları ise şu şekildeydi:

"Derbiler bizim için bir bayram. İnanmamız ve istememiz önemli. Galatasaray derbilerinde inancımızı ortaya koyarsak hep kazanmışızdır. 21 senelik mazi vardır, geçen sene bozuldu. Zaten bir yere bozulacaktı, geçen seneye denk geldi. Şimdi 20 senelik yeni bir seriye başlayacağız. Oynarken sadece kendin hazırlanıyordun ama şimdi antrenör olarak takım için düşünüyorsun. Takımla konuşuyoruz ve her şeyi anlatıyoruz. Hafta sonu güzel bir galibiyet olacak ve yolumuza devam edeceğiz. Galatasaray'a gol atmak çok isterdim. Gol atamadık ama o da eksik kalsın. Bu formayı giymek çok büyük onur ve gurur. Benim Galatasaray'a golüm yok, başka türlü goller attım ben."

"KAZANAN BİZ OLACAĞIZ"

"Çocukluktan beri Galatasaray maçlarında çok iddiaya girmişimdir. Çok kazandım, çok kaybettim. Bir taraftar olduğum için derbilerde elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. Son 6-7 senede derbilerde kaybetmeme serime daha çok dikkat ettim ve bunu sürdürmek istedim. Kendi sahamızda genelde hep biz kazanırız. Bu hafta da kazanan Fenerbahçe olacak."

"MANCINI'NİN KAĞIT TAKTİĞİNİ BİZ DE ŞAMPİYONLUKTA YAPTIK"

"Sami Yen'i kapattık, yeni statlarını açtık. Mancini sürekli kağıt gönderiyordu saha içinde taktik değiştirmek için. Nisan'Da şampiyon olduğumuz sezon biz de şampiyonlukta öyle bir şey yaptık. Ben düzenledim onu maçtan önce. Mancini Hoca'ya da sevgiler bu arada sözlerim saygısızlık olarak algılanmasın. Sonra onlar da 4 yıldız taktıktan sonra yaptılar ama bizimki iz bırakan oldu."

"LINCOLN VE SABRİ'YLE YAŞADIĞIM KAVGALAR YANLIŞTI"

"Bazı derbilerde tartışmalar da oldu. Lincoln ve Sabri olaylarım var benim mesela. Lincoln olayında haksızdım. Olmaması gerekirdi. Ama bunlar hep saha içinde kalan şeyler. Sabri'yle de kavgamız var mesela ama geçen sene antrenörlük kursunda beraberdik. Aramızda problem yok. Onlar hep saha içinde kaldı."

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