Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Tedesco'nun 'yıkım planı' belli oldu!

Haberin Devamı

Sarı-Lacivertliler, puan farkını 1’e indirdiğinden beri sabırsızlıkla bugünü bekliyordu.

2023-24 sezonunun 24. haftasında son olarak zirvede yer alan Fenerbahçe, Galatasaray’ı devirip liderlik aşkına son vermek için kolları sıvadı.

Domenico Tedesco, ekibiyle birlikte Aslan’ı her şeyiyle analiz etti. Genç teknik adam, rakibin zayıf yönlerini belirleyip, planını buna göre hazırladı.

RAKİBİ HATAYA ZORLAYACAK

Tedesco, 50 bin taraftarı da arkasına alıp öğrencilerinden baskılı bir oyun istiyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’ı kendi kalesine yakın bölgede hataya zorlamanın peşinde.

Haberin Devamı

Bunun için ön alanda, orta sahanın da vereceği destekle yüksek şiddetli pres yapılması bekleniyor. Fenerbahçe’nin hedefi, skor avantajını erken bulup maçın kontrolünü tamamen ele almak.