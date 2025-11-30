×
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Tedesco'dan futbolculara mesaj! 65 hafta sonra istedi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Tedescodan futbolculara mesaj 65 hafta sonra istedi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı kritik derbi öncesi Domenico Tedesco, antrenmanda oyuncularına seslendi.

Süper Lig’de nefeslerin kesileceği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertliler, çalışmalarına dün başladı. Jose Mourinho’nun yerine zor bir dönemde göreve gelen teknik direktör Domenico Tedesco, kısa sürede Kanarya’daki olumsuz havayı dağıtmayı başardı.

YENİ HEDEF GALATASARAY

İlk büyük maçında Trabzonspor’u 1-0 yenmeyi başaran Tedesco’nun takımı, daha sonra Beşiktaş’ı deplasmanda 3-2 ile geçti. Aslan’ın puan kayıplarını da fırsata çeviren Fenerbahçe, liderlik koltuğunda oturan ezeli rakibi ile puan farkını 1’e indirdi ve 31 puanla ikinci sırada yer aldı.

KÖTÜ SERİNİN SONU GELECEK Mİ?

65 haftadır ligde lider olamayan Sarı-Lacivertliler, Kadıköy’de Aslan’ı yenip, bu kötü seriye artık son vermek istiyor. En son 2023-2024 sezonunun 24. haftasında averaj farkıyla lider olan Fenerbahçe, puan farkıyla ise son zirve haftasını, yine aynı sezonun 20. haftasında 53 puanla Cimbom'un 2 puan önünde yer alarak yaşamıştı.

'HAYDİ BEYLER! BU MAÇI ALALIM...'

Dünkü antrenmanda oyuncularıyla bir toplantı yapan ve derbi motivasyonu için harekete geçen Tedesco’nun futbolcularına “Haydi beyler bu maçı alalım, çıkışımızı sürdürelim ve derbiyi kazanarak liderliği alalım. Sizden tek istediğim şey odaklanmak ve saha içinde kalmak” dediği öğrenildi.

TEK DÜŞÜNCE 3 PUAN

Trendyol Süper Lig'de üst üste 5 maçını da kazanan Kanarya'da tüm futbolcuların oldukça motive olduğu ve tarihi kapışmada, 3 puandan başka bir şey düşünmedikleri bildirildi.

CİMBOM'A KARŞI KAYBETMEDİ

Domenico Tedesco, Almanya'da Schalke 04'ü çalıştırdığı dönemde Galatasaray'la 2018- 2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grupta karşı karşıya gelmişti.

Tedesco'lu Schalke, Fatih Terim'in başında olduğu Sarı-Kırmızılılar'la İstanbul'da golsüz berabere kalmış, Almanya'da oynanan mücadeleyi ise 2-0 kazanmıştı. O sezon grupta ikinci olarak bir üst tura çıkmış, Cim Bom ise üçüncü olmuştu.

