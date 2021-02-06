Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi son karar! İlk 11'de...

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam Kadıköy'de zirve yarışında kritik öneme sahip bir derbiye çıkıyor.

48 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertliler, kazanması halinde Galatasaray ile arasındaki farkı 6 puana çıkaracak. Sarı kırmızılılar ise geçen sezon olduğu gibi bu sezon da deplasmanda kazanırsa zirvede puanlar eşitlenecek ve zirve yarışı yeniden başlayacak. Zirve yarışındaki kritik derbi öncesi her iki teknik direktör de son tercihlerini belirliyor.

LUIZ GUSTAVO, DERBİDE OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci derbide forma giyemeyecek. Sarı lacivertli takımda durumu en çok merak edilen isim ise Luiz Gustavo. Brezilyalı futbolcu, Hatayspor maçında sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Tedavisi devam eden Gustavo'nun derbide oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Erol Bulut, iki isim hariç 11'ini belirlerken Luiz Gustavo'nun durumunu da yakından takip ediyor. Bulut, Gustavo'nun oynamaması halinde o bölgede Mert Hakan Yandaş'ı oynatmayı düşünüyor.

GÖKHAN GÖNÜL DÖNDÜ AMA NAZIM SANGARE...

Fenerbahçe'de durumu belirsiz olan bir başka pozisyon ise sağ bek. Gökhan Gönül iyileşti ve oynamaya hazır. Ancak Gökhan yerine oynayan Nazım Sangare'nin son haftalardaki yüksek formu nedeniyle Bulut, bu pozisyon için kararsız. G.Saray derbisinde ya tecrübesi ile Gökhan Gönül ya da formu sebebiyle Nazım Sangare forma giyecek.

MESUT ÖZİL OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mesut Özil'in Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı da büyük merak konusu. Yıldız futbolcunun ilk 11'de olmasa da ikinci yarıda oyuna girmesi bekleniyor. Mesut, oyuna girmesi halinde Kadıköy'de çıkacağı ilk maç Galatasaray derbisi olacak.

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde: Altay, Gökhan (Nazım), Serdar, Attila, Caner, Valencia, Ozan, Gustavo (Mert Hakan), Sosa, Samuel Osayi, Thiam

GALATASARAY'DA YENİ TRANSFER İLK KEZ...

Galatasaray'da ise sakatlığı devam eden Sofiane Feghouli derbide forma giyemeyecek. Karantina süreci devam eden yeni transfer Gedson Fernandes de kadroda olmayacak. Sarı kırmızılılarda yeni transferlerden Yedlin'in ilk kez Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

Sarı kırmızılılarda diğer yeni transferler Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed de yüksek ihtimal derbi 11'inde olacak. Fatih Terim, son haftalarda stoperde iyi bir uyum yakalayan Marcao - Donk ikilisini bozmazken Feghouli'nin yokluğunda Galatasaray'da Emre Kılınç forma giyecek.

Fatih Terim'in derbide Fenerbahçe'ye karşı çıkartmayı düşündüğü 11 şu şekilde: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Mohamed

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