Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Mourinho ve Okan Buruk'tan 'forvet' kararı! Dzeko ve Icardi...

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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray’ı ağırlayacak. Türkiye'nin merakla beklediği dev derbi cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.



Ezeli rakipler derbi karşılaşması için hazırlıklarını sürdürürken teknik direktörler de derbiyi şimdiden kafalarında oynamaya başladı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un derbi planı ne? Gelelim detaylara...



MOURINHO’NUN A PLANI: DZEKO YENİDEN İLK 11'E



Geçtiğimiz pazar günü oynanan Kasımpaşa maçında Youssef En – Nessyri ile maça başlayan Fenerbahçe’de Jose Mourinho, tercihini bu kez Edin Dzeko'dan yana kullanacak. Boşnak golcünün milli takımda iki fiziksel maça çıkması nedeniyle Faslı yıldız En - Nessyri Kasımpaşa maçında ilk 11'de görev aldı. Fakat sahada kaldığı süre zarfında tutuk gözüken golcü futbolcunun maça kulübede başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.



SOL BEK OOSTERWOLDE'YE EMANET



Fenerbahçe’nin yaz transfer dönemindeki son transferi olan Filip Kostic’in bu maça yedekler arasında başlaması bekleniyor. Djiku'nun Çağlar'la birlikte stoperde görev alması ihtimalinde Oosterwolde sol bek pozisyonunda maça başlayacak.



“GAZİANTEP MAÇI BİZİM İÇİN AVANTAJ DEĞİL”



Kasımpaşa sonrası futbolcularıyla konuşan Jose Mourinho, Galatasaray’ın bu akşam oynayacağı Gaziantep FK maçının kendileri için bir avantaj olmadığını ifade ederken futbolcularına tüm konsantrasyonlarıyla Galatasaray derbisine hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

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ICARDI FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAMAK İSTİYOR



Derbinin konuk ekibi Galatasaray’da ise Mauro Icardi bilmecesi yaşanıyor. Arjantin’e giden ve tedavisinin yanı sıra burada ailesiyle birlikte vakit geçiren Icardi'nin, teknik direktör Okan Buruk’u arayıp derbide forma giymek istediğini ifade ettiği biliniyor. Buruk’un Gaziantep maçı dolayısıyla oyuncusuna acele etmesine gerek olmadığını bildirdiği belirtilirken golcü oyuncunun yarın akşam saatlerinde İstanbul’da olacağı öğrenildi.



OKAN BURUK'UN TEK FORVETİ OSİMHEN

Galatasaray'da elit forvet sayısının artışıyla birlikte üçlü savunma sistemine geçmesine kesin gözüyle bakılan Okan Buruk'un, bu düzeni derbi maçında uygulaması beklenmiyor. Bunun gerekçesi ise üçlü savunma düzeninde yeterli pratik yapılamaması ve Icardi'nin yüzde 100'ü ile sahada yer alamayacak olması.

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Icardi'yi riske atmak istemeyen Okan Buruk'un Osimhen'i tek forvet olarak düşündüğü öğrenilirken, Michy Batshuayi hamle oyuncusu olarak kulübede yer alacak. Kadroda yer alması durumunda Mauro Icardi'nin de maça kulübede başlaması bekleniyor.