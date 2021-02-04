Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Altay ve Muslera sözleri! 'Altay'ı transfer etmek istemiştim...'

Altay Bayındır'ın çok iyi bir kaleci olduğunu özellikle cephelerden gelen toplarda çok iyi performans gösterdiğini ifade eden Engin İpekoğlu, yan toplarda da kendini geliştirirse çok üst seviyeye çıkabileceğini belirtti. İşte milli takım ve Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden teknik direktör Engin İpekoğlu'nun açıklamaları...

Hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin kalesini korudunuz. Fenerbahçe tarihinin en iyi kalecilerinden birisiniz. Fenerbahçe'de her zaman bir yerli kaleci geleneği var. Sizden Rüştü Reçber'e Rüştü'den Volkan Demirel'e ve şimdi de Volkan'dan Altay Bayındır'a uzanan bir süreç... Altay Bayındır da geçen sezon çok eleştirilse de dünkü Hatayspor maçının yıldızıydı. Bazı taraftarlar Altay'ı çok eleştirdi, bunlar arasında spor yazarları da var. Ankaragücü altyapısında yetişen bir isim. Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Altay'a güvenerek formayı teslim etti. Bu güveni de bu sene boşa çıkarmadı. Henüz 22 yaşında, geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Altay, yetenekli bir kaleci. Hatta bundan dört sene önce Adanaspor'da teknik direktörken Ankaragücü'nden kiralanmasını istemiştim maalesef olmadı. Sonra da Ankaragücü'nde oynamaya başladı. Ben Altay Bayındır'ı uzun yıllardan beri takip ediyorum.

Oldukça başarılı ama eksikleri var mı, var. Özellikle kanatlardan yapılan ortalarda bazı sıkıntıları var, zamanlama hataları yapıyor. Zaman zaman bu hataları yapıyor ama özellikle cephelerde olağanüstü... Sadece yan toplardan kendisini biraz daha geliştirirse sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyi kalecilerinden biri olmaya aday bir oyuncu!

Fernando Muslera 2011'den beri Galatasaray forması giyiyor. 4 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Son olarak geçen sezonki Fenerbahçe derbisinde de takımına galibiyeti getiren oyunculardan biriydi. Muslera'yı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tabii ki kaleciler derbilerde çok büyük önem arz ediyor. Fernando Muslera ile Altay'ı aynı kefeye koymamak gerekiyor diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi Muslera çok uzun senelerdir Galatasaray'ın kalesini başarıyla koruyor. Bence ülkemize gelen en iyi yabancı kalecilerin en başında geliyor. Çok tecrübeli... Tabii ki Muslera'nın geri dönüşü Galatasaray adına müthiş oldu. Benim de bir dönem ayağım kırılmıştı, sonradan geri dönmüştüm. Ben de sakatlıktan dönünce herhangi bir sorunum kalmadığını saha içinde göstermiştim. Fernando Muslera'nın da sakatlıkla ilgili bir sıkıntısı kaldığını düşünmüyorum, zaten oynadığı dört maçta da bunu gösterdi.

Muslera, hem Galatasaray'da hem de ülkesinin milli takımı için çok önemli bir oyuncu. Ben derbi maçlarını sadece kalecilere bağlamamak gerekir diye düşünüyorum. Takım halindeki performans tabi ki çok önemli ancak kırılma anlarında kaleciler devreye girdiğinde takımı adına çok şeyi değiştirebilir.

Sadece kalecilerin değil diğer oyuncuların da minimum hatayla oynamaları gerekiyor. Bu seferki Fenerbahçe - Galatasaray maçı gerçekten çok farklı olacak gibi duruyor. İki takım da şampiyonluk yarışında. Umarım ve dilerim herkesin keyif alacağı, kavgasız gürültüsüz bir derbi olur.

Derbileri tahmin etmek çok zor ama siz bu maçları çok oynamış bir oyuncuydunuz. Fenerbahçe - Galatasaray maçı için bir tahmininiz var mı?

Klasik olacak belki ama derbi maçlarının favorileri genelde olmuyor. İki takımının kadrosunu değerlendirdiğinizde Muslera'nın dönüşü ve Onyekuru'nun transferi Galatasaray'a çok şey kattı. Fenerbahçe'de de çok transfer yapıldı. Mesut Özil'in İrfan Can'ın takıma katılması önemli. Osayi de iyi oynuyor.

Fenerbahçe - Galatasaray maçını tahmin etmek çok zor ama ben bu maçta %51 Fenerbahçe diyeceğim. Umarım hak eden taraf maçı kazanır. (Sabah)

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